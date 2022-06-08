https://tr.sputniknews.com/20220608/berlinde-bir-arac-kafeye-daldi-30-yarali-1057127335.html
Berlin'de bir araç kafeye daldı: 1 ölü, 10 yaralı
Berlin'de bir araç kafeye daldı: 1 ölü, 10 yaralı
Almanya'nın başkenti Berlin'de bir otomobilin önce bir kafeye daldığı, ardından da kafenin bulunduğu binaya girdiği bildirildi. İlk belirlemelere göre olayda 1... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T12:14+0300
2022-06-08T12:14+0300
2022-06-08T12:30+0300
dünya
almanya
berlin
otomobil
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Berlin'in Charlottenburg semtinde bir aracın kafeye dalarak kafede bulunan çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep olduğunu bildirildi.Olaya müdahale eden acil servis yetkilileri 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını kaydetti.Berlin polis sözcüsü Martin Dams, olayın Berlin'in batısındaki Kurfuerstendamm bulvarı çevresinde meydana geldiğini, olayın bir kaza mı yoksa sürücünün kasten kalabalığa karışması sonucu mu gerçekleştiğinin belli olmadığını söyledi.Aracın sürücüsü gözaltına alındı.
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almanya, berlin, otomobil
Berlin'de bir araç kafeye daldı: 1 ölü, 10 yaralı
12:14 08.06.2022 (güncellendi: 12:30 08.06.2022) Abone ol
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Almanya'nın başkenti Berlin'de bir otomobilin önce bir kafeye daldığı, ardından da kafenin bulunduğu binaya girdiği bildirildi. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
Berlin'in Charlottenburg semtinde bir aracın kafeye dalarak kafede bulunan çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep olduğunu bildirildi.
Olaya müdahale eden acil servis yetkilileri 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını kaydetti.
Berlin polis sözcüsü Martin Dams, olayın Berlin'in batısındaki Kurfuerstendamm bulvarı çevresinde meydana geldiğini, olayın bir kaza mı yoksa sürücünün kasten kalabalığa karışması sonucu mu gerçekleştiğinin belli olmadığını söyledi.
Aracın sürücüsü gözaltına alındı.