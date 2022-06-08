https://tr.sputniknews.com/20220608/berlinde-bir-arac-kafeye-daldi-30-yarali-1057127335.html

Berlin'de bir araç kafeye daldı: 1 ölü, 10 yaralı

Berlin'de bir araç kafeye daldı: 1 ölü, 10 yaralı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir otomobilin önce bir kafeye daldığı, ardından da kafenin bulunduğu binaya girdiği bildirildi. İlk belirlemelere göre olayda 1... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T12:14+0300

2022-06-08T12:14+0300

2022-06-08T12:30+0300

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otomobil

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Berlin'in Charlottenburg semtinde bir aracın kafeye dalarak kafede bulunan çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep olduğunu bildirildi.Olaya müdahale eden acil servis yetkilileri 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını kaydetti.Berlin polis sözcüsü Martin Dams, olayın Berlin'in batısındaki Kurfuerstendamm bulvarı çevresinde meydana geldiğini, olayın bir kaza mı yoksa sürücünün kasten kalabalığa karışması sonucu mu gerçekleştiğinin belli olmadığını söyledi.Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, berlin, otomobil