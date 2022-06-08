https://tr.sputniknews.com/20220608/botas-genel-muduru-ozcan-karaya-ulasmasi-durumunda-karadeniz-dogalgazini-6-kasimda-alabilecegiz-1057132742.html

BOTAŞ Genel Müdürü Özcan: Karaya ulaşması durumunda Karadeniz doğalgazını 6 Kasım’da alabileceğiz

BOTAŞ Genel Müdürü Özcan: Karaya ulaşması durumunda Karadeniz doğalgazını 6 Kasım’da alabileceğiz

Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın kullanılmaya başlaması için hem denizde hem de karada çalışmalar devam ediyor. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan karadaki... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T13:27+0300

2022-06-08T13:27+0300

2022-06-08T13:27+0300

türkiye

doğalgaz

karadeniz

tuna-1

doğalgaz boru hattı

doğalgaz yatağı

botaş

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

fatih dönmez

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Türkiye Karadeniz’de tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Ağustos 2020’de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemisinin keşfettiği gazın çıkartılması ve kullanıma sunulması için 2023 tarihi hedef seçildi. Tuna-1 olarak adlandırılan Sakarya gaz sahasında keşfedilen doğalgazın, Karadeniz sahiline ulaştırılmak için başlatılan çalışmalar kapsamında hem karada hem de denizde çalışma yürütülüyor.BOTAŞ gazı sisteme almak için hazırlık yapıyorBOTAŞ'ın 2019 ve 2020 yılı bilanço ve netice hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü. Karadeniz'de çıkarılacak doğalgazla ilgili beklentilerin çok yüksek olduğunu vurgulayan ve BOTAŞ'ın bununla ilgili tüm altyapı çalışmalarını planladığını, yatırımlarına başladığını kaydeden Özcan, "Kısmet olursa 6 Kasım itibarıyla biz burada altyapılarımızı tamamlayıp, doğalgazı alabilecek hale gelmiş olacağız. Bununla alakalı hem receiving terminal ölçüm sistemlerinin kurulması, boru hatlarının döşenmesi faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Nihai anlamda burada tabii, bizim altyapımız yaklaşık 50 milyon metreküp günlük kapasite olacak. 18-20 milyar metreküp yıllık taşıyabilecek altyapı oluşturmuş olacağız" dedi.Karadan denize ilk boru Haziran’da döşenecekEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte gittiği Filyos’ta yaptığı açıklamada “Nasipse Haziran ayında kıyıdan ilk boruları döşemeye başlıyoruz. İlk 5-10 kilometrelik kısımda operasyon hizmeti daha farklı gemilerle olacak. Ondan sonra da temmuz ayı içerisinde de derin deniz tarafında 170 kilometrelik borumuz döşenecek” açıklaması yapmıştı.Gemiler yoğun mesaideSığ kısımlarda boru yerleştirme işlemini yapacak olan Bahama bayraklı "Castoro 10" isimli gemi geçtiğimiz günlerde boğazlardan geçerek bölgeye gitti. Derin denizde boru serimi yapacak diğer gemi ise Temmuz başında Türkiye'de olacak. Bu gemilerin yanı sıra bölgeden 16 gemi daha çalışmalara katılıyor. Bu gemilerin 3’ü Türkiye’nin elinde bulunan sondaj gemileri.

https://tr.sputniknews.com/20220216/fatih-gemisi-karadenizde-3-sondaja-basladi-1053893175.html

türkiye

karadeniz

tuna-1

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doğalgaz, karadeniz, tuna-1, doğalgaz boru hattı, doğalgaz yatağı, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez