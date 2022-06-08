https://tr.sputniknews.com/20220608/cekya-basbakani-fiala-rusyaya-bagimli-olmadan-enerji-guvenligini-saglamaliyiz-1057115064.html
Çekya Başbakanı Fiala: Rusya'ya bağımlı olmadan enerji güvenliğini sağlamalıyız
Çekya Başbakanı Fiala: Rusya'ya bağımlı olmadan enerji güvenliğini sağlamalıyız
Çekya Başbakanı Petr Fiala, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Rusya'ya bağımlı olmadan enerji güvenliğini... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T01:36+0300
2022-06-08T01:36+0300
2022-06-08T01:39+0300
ukrayna krizi
çekya
petr fiala
rusya
gaz
enerji
emmanuel macron
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057115165_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3343df1ef827710277b436a69884cef9.jpg
Kasım 2021'de göreve gelen Çekya Başbakanı Petr Fiala, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Elysee Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonu, enerji, savunma ve Çekya’nın 1 Temmuz’da Fransa’dan devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı ele alındı.Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşna Fiala, “Rusya'ya bağımlı olmadan enerji güvenliğini sağlamalıyız. Savunma ve Çekya’ya hızlı bir demiryolu inşa etme konularında Fransız deneyimini kullanmak istiyoruz. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık çok önemli ve Sayın Macron ile ikili görüşmemden dolayı memnunum.AB başkanlığının Çek-Fransız ilişkilerini güçlendireceğine olan inancımız yüksektir. Fransa, AB dönem başkanlığında, Ukrayna'daki savaşın neden olduğu bazı öngörülemeyen zorluklar yaşadı. Fransa bu zorlukları büyük bir başarıyla yönetti. Avrupa'nın birçok konuda birleşmesini ve Rusya karşıtı yaptırımları Fransa’nın dönem başkanlığındaki en büyük başarıları olarak görüyorum. Biz de kendi Cumhurbaşkanımızı Orta Avrupa konumumuza daha da yaklaştırmaya çalışacağız" dedi.'Batı Balkanlar ve Afrika ile ortaklık ve iş birliği çok önemli'Macron ise yaptığı açıklamada, “Rusya’ya karşı alınacak kararlarda AB’nin tutumu çok önemlidir ve birlikte tavır almalıdır. Savunma konularında Çekya ve Fransa askerleri Estonya’da ortak çalışmaktadır. Çekya’nın 350 bin Ukraynalı mülteciyi Kabul etmesi çok önemlidir. AB’nin ve Fransa’nın gelecekte de Çekya’ya olan güveni tamdır. Bütün bu konuların dışında Avrupa’nın Batı Balkanlar ve Afrika ile ortaklığının ve işbirliği çok önemlidir ve geliştirilmelidir” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220602/bloomberg-rusya-petrol-gaz-ihracatindan-2021e-kiyasla-cok-daha-fazla-gelir-elde-edecek-1056913116.html
çekya
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057115165_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9f847308fc95affe55a50094005f5134.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çekya, petr fiala, rusya, gaz, enerji, emmanuel macron, ukrayna
Çekya Başbakanı Fiala: Rusya'ya bağımlı olmadan enerji güvenliğini sağlamalıyız
01:36 08.06.2022 (güncellendi: 01:39 08.06.2022) Abone ol
Çekya Başbakanı Petr Fiala, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Rusya'ya bağımlı olmadan enerji güvenliğini sağlamalıyız” dedi.
Kasım 2021'de göreve gelen Çekya Başbakanı Petr Fiala, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.
Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonu, enerji, savunma ve Çekya’nın 1 Temmuz’da Fransa’dan devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı ele alındı.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşna Fiala, “Rusya'ya bağımlı olmadan enerji güvenliğini sağlamalıyız. Savunma ve Çekya’ya hızlı bir demiryolu inşa etme konularında Fransız deneyimini kullanmak istiyoruz. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık çok önemli ve Sayın Macron ile ikili görüşmemden dolayı memnunum.
AB başkanlığının Çek-Fransız ilişkilerini güçlendireceğine olan inancımız yüksektir. Fransa, AB dönem başkanlığında, Ukrayna'daki savaşın neden olduğu bazı öngörülemeyen zorluklar yaşadı. Fransa bu zorlukları büyük bir başarıyla yönetti. Avrupa'nın birçok konuda birleşmesini ve Rusya karşıtı yaptırımları Fransa’nın dönem başkanlığındaki en büyük başarıları olarak görüyorum. Biz de kendi Cumhurbaşkanımızı Orta Avrupa konumumuza daha da yaklaştırmaya çalışacağız" dedi.
'Batı Balkanlar ve Afrika ile ortaklık ve iş birliği çok önemli'
Macron ise yaptığı açıklamada, “Rusya’ya karşı alınacak kararlarda AB’nin tutumu çok önemlidir ve birlikte tavır almalıdır. Savunma konularında Çekya ve Fransa askerleri Estonya’da ortak çalışmaktadır. Çekya’nın 350 bin Ukraynalı mülteciyi Kabul etmesi çok önemlidir. AB’nin ve Fransa’nın gelecekte de Çekya’ya olan güveni tamdır. Bütün bu konuların dışında Avrupa’nın Batı Balkanlar ve Afrika ile ortaklığının ve işbirliği çok önemlidir ve geliştirilmelidir” ifadelerini kullandı.