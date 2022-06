Çin: ABD, evindeki silahlı şiddetle yüzleşmeli

https://tr.sputniknews.com/20220608/cin-abd-evindeki-silahli-siddetle-yuzlesmeli-1057114301.html

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD’de neredeyse her gün yaşanan silahlı saldırılara değinerek, “Silahlar ABD'deki çocuklar ve gençlerin en büyük... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T01:18+0300

2022-06-08T01:18+0300

2022-06-08T01:26+0300

ABD’deki silahlı saldırılara neredeyse her gün yenileri eklenirken Çin, ABD’de yaşanan silahlı saldırılarla ilgili açıklamada bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Silahlı Şiddet Arşivi (The Gun Violence Archive) isimli internet sitesi bu yılın haziran ayı başlarına kadar dört veya daha fazla kişinin öldüğü ya da yaralandığı türden en az 246 silahlı saldırı gerçekleştiğini kaydetti. Bu da sadece bir günde ortalama 1.5 vaka anlamına geliyor. Bunlar, bu sabah kontrol ettiğimde gördüğüm son sayılardı” dedi.'28-30 Mayıs arasında ABD'de 300'ün üzerinde silahlı vaka meydana geldi'Söz konusu sayıları 'korku verici' olarak nitelendiren Zhao, “Şok edici sayıların arkasında sayısız can kaybı ve çok sayıda yıkılmış aile var. 28-30 Mayıs arasındaki 72 saatte, ABD'de ülke çapında 300'ün üzerinde silahla ilgili vaka meydana geldi ve bunlar 130'dan fazla kişinin canına mal oldu” dedi.ABD halkının çoğunluğunun hükümetten bu konuda harekete geçmesini ve böylesi trajedilere son vermesini istediğini aktaran Zhao, “Son anketler, halkın büyük çoğunluğunun silahlı şiddetin önemli bir toplumsal mesele olduğunu düşündüğünü gösterdi. Pew Araştırma Merkezi'nin nisan ayında gerçekleştirdiği bir anket, ABD’lilerin yüzde 76'sının silahlı şiddeti çok büyük bir problem ya da kısmen önemli bir problem olarak gördüğünü ortaya koydu” ifadelerini kullandı.'Silahlar, ABD'deki çocuklar ve gençlerin en büyük katili'Michigan Üniversitesi'nin silahlı şiddet üzerine gerçekleştirdiği bir araştırmaya değinen Zhao, “Silahlar, ABD'deki çocuklar ve gençlerin en büyük katili haline geldi. ABD gençliğinin yüzde 75'e varan kısmı, kitlesel silahlı saldırıların önemli bir stres kaynağı olduğunu bildiriyor” dedi.'Her 3 ABD’li ebeveynden 2’si, okullara yönelik kitlesel silahlı saldırılar konusunda endişeli'Her 3 ABD’li ebeveynden 2’sinin okullarda kitlesel silahlı saldırılar konusunda endişeli olduğunu aktaran Zhao, “ABD hükümeti, evinde yaşanan ciddi silahlı şiddet problemleriyle yüzleşmeli ve silahları kontrol altına alıp şiddeti engellemek için harekete geçmeli. (ABD) başkalarını eleştirmek ve insan hakları adına diğer ülkelere müdahale etmek yerine kendi yönetim açığının üstesinden gelmeli" açıklamasında bulundu.ABD'de ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiştiABD’nin Teksas eyaletinde 24 Mayıs'ta Robb İlköğretim Okulu'na 18 yaşındaki Salvador Ramos tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 19’u çocuk olmak üzere 21 kişi, Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde bulunan St. Francis Hastanesi'nde 2 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıda ise 4 kişi hayatını kaybetmişti.Virginia eyaletinde 5 Haziran'da bir mezuniyet partisinde çıkan silahlı çatışmada ise 20 yaşındaki 1 genç hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde 5 Haziran gecesi düzenlenen silahlı saldırıda 2’si erkek 1’i kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmış, Tennessee eyaletinde yer alan Chattanooga kentinde bulunan bir eğlence mekanının önünde 5 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıda ise 3 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.

