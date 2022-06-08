Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220608/cumhurbaskani-erdogan-venezuela-devlet-baskani-maduroyu-resmi-torenle-karsiladi-1057143219.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T16:51+0300
2022-06-08T17:12+0300
politika
recep tayyip erdoğan
nicolas maduro
venezuela
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057142984_243:0:1523:720_1920x0_80_0_0_fcb9c82fe0913152f65dc689c538792c.jpg
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmelerde, Türkiye ve Venezüella arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220608/venezuela-devlet-baskani-maduro-anitkabiri-ziyaret-etti-1057127511.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057142984_403:0:1363:720_1920x0_80_0_0_d215048dd632da4ffdad81a61e592b1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, nicolas maduro, venezuela

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı

16:51 08.06.2022 (güncellendi: 17:12 08.06.2022)
© Sputnik / Osman Nuri CeritCumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.
Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmelerde, Türkiye ve Venezüella arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.
Maduro anıtkabir ziyaret - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
TÜRKİYE
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Anıtkabir'i ziyaret etti
12:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала