https://tr.sputniknews.com/20220608/cumhurbaskani-erdogan-venezuela-devlet-baskani-maduroyu-resmi-torenle-karsiladi-1057143219.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T16:51+0300
2022-06-08T16:51+0300
2022-06-08T17:12+0300
politika
recep tayyip erdoğan
nicolas maduro
venezuela
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmelerde, Türkiye ve Venezüella arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220608/venezuela-devlet-baskani-maduro-anitkabiri-ziyaret-etti-1057127511.html
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recep tayyip erdoğan, nicolas maduro, venezuela
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı
16:51 08.06.2022 (güncellendi: 17:12 08.06.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.
Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmelerde, Türkiye ve Venezüella arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.