https://tr.sputniknews.com/20220608/cumhurbaskani-erdogan-venezuela-devlet-baskani-maduroyu-resmi-torenle-karsiladi-1057143219.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T16:51+0300

2022-06-08T16:51+0300

2022-06-08T17:12+0300

politika

recep tayyip erdoğan

nicolas maduro

venezuela

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmelerde, Türkiye ve Venezüella arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220608/venezuela-devlet-baskani-maduro-anitkabiri-ziyaret-etti-1057127511.html

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recep tayyip erdoğan, nicolas maduro, venezuela