https://tr.sputniknews.com/20220608/dogu-akdenizde-tansiyonu-yukseltecek-adim-yunanistan-navtex-yayinladi--1057136729.html

Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltecek adım: Yunanistan, NAVTEX yayınladı

Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltecek adım: Yunanistan, NAVTEX yayınladı

Son günlerde Yunanistan-Türkiye arasındaki siyasi gerilim artarken, Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de tansiyonu artıracak bir adım daha geldi. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T14:44+0300

2022-06-08T14:44+0300

2022-06-08T14:45+0300

dünya

yunanistan

doğu akdeniz

rodos

navtex

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Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre Yunanistan, Rodos, Kerpe ve Meis adaları civarında NAVTEX yayınladı. 21 Haziran-7 Eylül tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de deniz ve hava tatbikatları gerçekleştirecek. Yunan basınında yer alan bilgilere göre NAVTEX'in, Türkiye'nin, bölgede olası sondaj/sismik faaliyetler gerçekleştirmesini 'engellemek amacıyla' yayınlandığı belirtildi. ,Yunan basını, yayınlanan NAVTEX'in 'bölgede sismik ve sondaj faaliyetler yürütmesi planlanan Türk gemilerini yaz boyunca etkisiz bırakacağını' yazdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya yönelik herhangi bir açıklama gelmedi.

https://tr.sputniknews.com/20220607/bakan-cavusoglu-yunanistan-bu-ihlallerden-vazgecmezse-bu-adalarin-egemenligi-tartisilacak-1057086682.html

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yunanistan, doğu akdeniz, rodos, navtex