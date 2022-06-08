https://tr.sputniknews.com/20220608/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057119735.html

Dolar 17 lirayı aştı, gram altın bin liranın üzerinde

Dolar 17 lirayı aştı, gram altın bin liranın üzerinde

Dolar 17 TL'yi aştı. Gram altın ise 1000 lira sınırını geçti. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T09:26+0300

2022-06-08T09:26+0300

2022-06-08T10:26+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

gram altın

yarım gram altın

türkiye’de kovid-19 salgını

çeyrek altın

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Altının gramı 1000 lira sınırını geçti.Altının onsu ise 1.848 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.638 lira, Cumhuriyet altını ise 6.532 liradan işlem görüyor.Küresel piyasalarda ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı para politikası toplantısı öncesinde enflasyon görünümüne ilişkin veri ve haberler de piyasaların odağındaki yerini koruyor.Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısındaki faiz artışı beklentileri 50 baz puanının altına indi.Avrupa'da ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü yapacağı para politikası toplantısına çevrilirken, bankanın bu toplantıda varlık alımlarını bu ay sonunda durduracağını duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor.Dolar ne kadar?Dolar kuru 16.87 seviyelerinden güne başlamıştı. Sabah saatlerinde ise dolar 17 TL'yi aştı.Euro ise 18.31 TL'de yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220607/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057070491.html

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dolar, dolar/tl, euro, gram altın, yarım gram altın, türkiye’de kovid-19 salgını, çeyrek altın