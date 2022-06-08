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Dünyanın en büyük buğday tedarikçileri ve ithalatçıları
Dünyanın en büyük buğday tedarikçileri ve ithalatçıları
Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük buğday ihracatçıları listesinde yer alıyor. Ukrayna'da özel askeri operasyon başladığından bu yana her iki ülke tahıl... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
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Ukrayna'nın limanlardan çıkışlara mayın döşemesi sebebiyle yabancı ülkelere ait gemiler uzun zamandır ülkeden ayrılamıyor. Rusya'daki tahılların büyük bir kısmının ihraç edildiği Novorossiysk limanına yönelik yaptırımlar uygulanıyor.Dünyanın en büyük buğday tedarikçileri ve ithalatçıları, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, buğday, tahıl, rusya, ukrayna, инфографика

Dünyanın en büyük buğday tedarikçileri ve ithalatçıları

21:20 08.06.2022
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Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük buğday ihracatçıları listesinde yer alıyor. Ukrayna'da özel askeri operasyon başladığından bu yana her iki ülke tahıl satışlarında sorunlar yaşıyor.
Ukrayna'nın limanlardan çıkışlara mayın döşemesi sebebiyle yabancı ülkelere ait gemiler uzun zamandır ülkeden ayrılamıyor. Rusya'daki tahılların büyük bir kısmının ihraç edildiği Novorossiysk limanına yönelik yaptırımlar uygulanıyor.
Dünyanın en büyük buğday tedarikçileri ve ithalatçıları, Sputnik'in infografiğinde.
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