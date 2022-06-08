https://tr.sputniknews.com/20220608/dunyanin-en-buyuk-bugday-tedarikcileri-ve-ithalatcilari-1057151805.html

Dünyanın en büyük buğday tedarikçileri ve ithalatçıları

Dünyanın en büyük buğday tedarikçileri ve ithalatçıları

Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük buğday ihracatçıları listesinde yer alıyor. Ukrayna'da özel askeri operasyon başladığından bu yana her iki ülke tahıl... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

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buğday

tahıl

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ukrayna

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Ukrayna'nın limanlardan çıkışlara mayın döşemesi sebebiyle yabancı ülkelere ait gemiler uzun zamandır ülkeden ayrılamıyor. Rusya'daki tahılların büyük bir kısmının ihraç edildiği Novorossiysk limanına yönelik yaptırımlar uygulanıyor.Dünyanın en büyük buğday tedarikçileri ve ithalatçıları, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, buğday, tahıl, rusya, ukrayna, инфографика