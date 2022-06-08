https://tr.sputniknews.com/20220608/dursun-ozbek-galatasaray-2023te-en-cok-kupayi-kazanan-kulup-olacak--1057112097.html

Dursun Özbek: Galatasaray 2023'te en çok kupa kazanan kulüp olacak

Dursun Özbek: Galatasaray 2023'te en çok kupa kazanan kulüp olacak

Galatasaray Kulübü başkan adayı Dursun Özbek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te tüm branşlarda en başarılı kulüp olmaları gerektiğini... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

dursun özbek

2023

seçim

aday

başkan

kupa

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Sarı-kırmızılı kulüpte 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak olan Dursun Özbek, Yeşilyurt Spor Kulübü'nde düzenlenen yemekte kulüp üyeleriyle bir araya geldi.Kulübün yaşadığı sorunları ancak birlikte hareket ederek çözebileceklerini anlatan Özbek, bunun için camianın kenetlenmesi gerektiğini dile getirdi.Göreve gelmeleri durumunda camiada barışı sağlayacaklarını dile getiren Özbek, "Biliyorsunuz 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız. Burada yaşanacak başarıların ayrı bir önemi var. Galatasaray Kulübü, 2023'te tüm branşlarda en çok kupayı kazanan kulüp olmaya mecburdur ve öyle de olacaktır" diye konuştu.Galatasaray Kulübünün finansal yapısını düzeltmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Özbek, kulübün gayrimenkullerini geliştirerek en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.Dursun Özbek, "Arkadaşlarımla beraber Galatasaray Kulübü'nü layık olduğu yere taşımak için çalışacağım" ifadesini kullandı.Özbek'in başkanlığa seçilmesi durumunda Galatasaray Sportif AŞ'de görev alacak iş insanı ErdenTimur da yemekte bir konuşma yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220603/galatasaray-baskan-adayi-dursun-ozbek-hedef-cumhuriyetin-100-yilinda-sampiyonluklar-1056964731.html

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galatasaray, dursun özbek, 2023, seçim, aday, başkan, kupa