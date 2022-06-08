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EGM, öğrencilerin uyuşturucu kullanımı verilerinin çarpıtıldığını açıkladı
EGM, öğrencilerin uyuşturucu kullanımı verilerinin çarpıtıldığını açıkladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın organlarında çıkan ‘öğrenciler uyuşturucu bataklığına çekiliyor’ başlıklı haberde bazı rakamlar çarpıtılarak olumsuz algı... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T12:31+0300
2022-06-08T12:34+0300
emniyet genel müdürlüğü (egm)
uyuşturucu
türkiye
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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) yapılan açıklamada, haber metninde geçen “15 yaş altı kullanım oranı son bir yılda yüzde 0.4'ten yüzde 14'e çıktı. 15-19 yaş arası kullanım oranı yüzde 11.7'den yüzde 37.4 oldu. Tedavi görenlerin yüzde 47.8'i 19 yaş altı" ifadelerinde, yayımlanan rapordan alınan bazı rakamların yerlerinin değiştirildiği, hiç olmayan bazı rakamların ise varmış gibi yansıtıldığı belirtildi.Aynı haberdeki bazı verilerin uyuşturucu mücadelesinde başarısız olunduğu algısı oluşturacak şekilde çarpıtılarak sunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Daha önce de defalarca açıklama yapılmasına rağmen son dönemde yalan/yanlış haberler üzerinde ısrar edildiğinin görüldüğü, bu nedenle ilgili meslek kuruluşlarının, oluşturulmaya çalışılan yalan haber sistematiğine acilen tedbir alması gerektiği vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20210827/ibbye-basvuran-5-bin-sofor-adayinin-uyusturucu-testi-pozitif-cikti-1048381963.html
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emniyet genel müdürlüğü (egm), uyuşturucu

EGM, öğrencilerin uyuşturucu kullanımı verilerinin çarpıtıldığını açıkladı

12:31 08.06.2022 (güncellendi: 12:34 08.06.2022)
© AAEmniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın organlarında çıkan ‘öğrenciler uyuşturucu bataklığına çekiliyor’ başlıklı haberde bazı rakamlar çarpıtılarak olumsuz algı oluşturulduğunu bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) yapılan açıklamada, haber metninde geçen “15 yaş altı kullanım oranı son bir yılda yüzde 0.4'ten yüzde 14'e çıktı. 15-19 yaş arası kullanım oranı yüzde 11.7'den yüzde 37.4 oldu. Tedavi görenlerin yüzde 47.8'i 19 yaş altı" ifadelerinde, yayımlanan rapordan alınan bazı rakamların yerlerinin değiştirildiği, hiç olmayan bazı rakamların ise varmış gibi yansıtıldığı belirtildi.
Aynı haberdeki bazı verilerin uyuşturucu mücadelesinde başarısız olunduğu algısı oluşturacak şekilde çarpıtılarak sunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2020 yılında yatarak tedavi gören bağımlılardan, ilk madde kullandığı yaş aralığının 15-19 olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 37.4'tür. Katılımcılarını ve evrenini sadece tedavi gören bireylerin oluşturduğu bir araştırmada tespit edilen rakamın, '100 çocuktan 37'si bağımlı' denerek Türkiye'de yaşayan tüm çocuklara nasıl uyarlandığı izaha muhtaçtır."
Daha önce de defalarca açıklama yapılmasına rağmen son dönemde yalan/yanlış haberler üzerinde ısrar edildiğinin görüldüğü, bu nedenle ilgili meslek kuruluşlarının, oluşturulmaya çalışılan yalan haber sistematiğine acilen tedbir alması gerektiği vurgulandı.
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