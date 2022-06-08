https://tr.sputniknews.com/20220608/egm-ogrencilerin-uyusturucu-kullanimi-verilerinin-carpitildigini-acikladi-1057128552.html

EGM, öğrencilerin uyuşturucu kullanımı verilerinin çarpıtıldığını açıkladı

EGM, öğrencilerin uyuşturucu kullanımı verilerinin çarpıtıldığını açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın organlarında çıkan ‘öğrenciler uyuşturucu bataklığına çekiliyor’ başlıklı haberde bazı rakamlar çarpıtılarak olumsuz algı... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T12:31+0300

2022-06-08T12:31+0300

2022-06-08T12:34+0300

emniyet genel müdürlüğü (egm)

uyuşturucu

türkiye

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) yapılan açıklamada, haber metninde geçen “15 yaş altı kullanım oranı son bir yılda yüzde 0.4'ten yüzde 14'e çıktı. 15-19 yaş arası kullanım oranı yüzde 11.7'den yüzde 37.4 oldu. Tedavi görenlerin yüzde 47.8'i 19 yaş altı" ifadelerinde, yayımlanan rapordan alınan bazı rakamların yerlerinin değiştirildiği, hiç olmayan bazı rakamların ise varmış gibi yansıtıldığı belirtildi.Aynı haberdeki bazı verilerin uyuşturucu mücadelesinde başarısız olunduğu algısı oluşturacak şekilde çarpıtılarak sunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Daha önce de defalarca açıklama yapılmasına rağmen son dönemde yalan/yanlış haberler üzerinde ısrar edildiğinin görüldüğü, bu nedenle ilgili meslek kuruluşlarının, oluşturulmaya çalışılan yalan haber sistematiğine acilen tedbir alması gerektiği vurgulandı.

https://tr.sputniknews.com/20210827/ibbye-basvuran-5-bin-sofor-adayinin-uyusturucu-testi-pozitif-cikti-1048381963.html

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emniyet genel müdürlüğü (egm), uyuşturucu