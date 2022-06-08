https://tr.sputniknews.com/20220608/ekipler-tekneyle-geldi-kacak-binanin-yikimina-baslandi-1057134370.html

Ekipler tekneyle geldi, kaçak binanın yıkımına başlandı

Ekipler tekneyle geldi, kaçak binanın yıkımına başlandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi Şövalye Adası'na tekneyle ulaşım sağlayan belediye ekipleri imara aykırı olduğu belirlenen binanın yıkımına başladı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T13:46+0300

2022-06-08T13:46+0300

2022-06-08T13:46+0300

türkiye

muğla

fethiye

kaçak yapılar

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Fethiye açıklarında yerleşimi bulunan tek ada olan Şövalye adasında Fethiye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün incelemesinde, adada kaçak ve ruhsatsız yapıldığı tespit edilen binanın yasal süreci tamamlandı. Tekne ile adaya ulaşan belediye ekipleri, tahliye kararı tebliğ edilen binanın yıkımına sabah saatlerinde başladı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve zabıta ekipleri güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi. Balyoz ve hiltiyle gerçekleşen yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220602/kapadokyada-kacak-yapilarin-yikimina-baslandi-1056912454.html

türkiye

muğla

fethiye

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muğla, fethiye, kaçak yapılar