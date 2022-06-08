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Ekipler tekneyle geldi, kaçak binanın yıkımına başlandı
Ekipler tekneyle geldi, kaçak binanın yıkımına başlandı
Muğla’nın Fethiye ilçesi Şövalye Adası'na tekneyle ulaşım sağlayan belediye ekipleri imara aykırı olduğu belirlenen binanın yıkımına başladı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T13:46+0300
2022-06-08T13:46+0300
türkiye
muğla
fethiye
kaçak yapılar
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Fethiye açıklarında yerleşimi bulunan tek ada olan Şövalye adasında Fethiye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün incelemesinde, adada kaçak ve ruhsatsız yapıldığı tespit edilen binanın yasal süreci tamamlandı. Tekne ile adaya ulaşan belediye ekipleri, tahliye kararı tebliğ edilen binanın yıkımına sabah saatlerinde başladı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve zabıta ekipleri güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi. Balyoz ve hiltiyle gerçekleşen yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220602/kapadokyada-kacak-yapilarin-yikimina-baslandi-1056912454.html
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muğla, fethiye, kaçak yapılar

Ekipler tekneyle geldi, kaçak binanın yıkımına başlandı

13:46 08.06.2022
© İHA / MURAT YALÇINEkipler tekneyle geldi, kaçak binanın yıkımına başlandı
Ekipler tekneyle geldi, kaçak binanın yıkımına başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© İHA / MURAT YALÇIN
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Muğla’nın Fethiye ilçesi Şövalye Adası'na tekneyle ulaşım sağlayan belediye ekipleri imara aykırı olduğu belirlenen binanın yıkımına başladı.
Fethiye açıklarında yerleşimi bulunan tek ada olan Şövalye adasında Fethiye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün incelemesinde, adada kaçak ve ruhsatsız yapıldığı tespit edilen binanın yasal süreci tamamlandı.
Tekne ile adaya ulaşan belediye ekipleri, tahliye kararı tebliğ edilen binanın yıkımına sabah saatlerinde başladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve zabıta ekipleri güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi.
Balyoz ve hiltiyle gerçekleşen yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor.
Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımına başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
TÜRKİYE
Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımına başlandı
2 Haziran , 13:09
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