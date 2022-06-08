https://tr.sputniknews.com/20220608/esenyurtta-site-kamelyasinda-kadina-darp-2-kisi-tutuklandi-1057145331.html

Esenyurt'ta site kamelyasında oturan kadın 3 kişi tarafından darp edildi

Esenyurt'ta site kamelyasında oturan kadın 3 kişi tarafından darp edildi

Esenyurt'ta Ayşe T.'nin misafir geldiği sitenin bahçesinde akrabaları ile otururken saldırıya uğraması üzerine gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T17:55+0300

2022-06-08T17:55+0300

2022-06-08T17:59+0300

darp

kadın

türkiye

kadına şiddet

esenyurt

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Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'nde bulunan bir sitede Ayşe T., misafirliğe geldiği teyzesi ile beraber sitenin kamelyasında otururken yanlarına Zeki A., Cihan A. ve Emrah A. geldi. Akraba oldukları belirtilen 3 kişi tartışma sonrası Ayşe T. ve yanındaki 5 kişiyi darp etti. Aldıkları darbeler sonucu Ayşe T. ve yanındakiler yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ayşe T. ve akrabalarını darp ettikleri iddia edilen kişiler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Ayşe T. 3 kişinin kamelyada içki içmek istediği için kendilerine saldırdığını öne sürdü. Ayşe T. olay sonrası çekilen görüntüleri de sosyal medya hesabında paylaştı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Zeki A ve Cihan A. tutuklanırken Emrah A. ise adli kontrol uygulanarak serbest kaldı. Polisin yaptığı araştırmada, taraftar arasında önceki tarihlerde, çocuk meselesi yüzünden tartışma yaşandığı ve husumetli oldukları belirlendi.

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