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Esenyurt'ta site kamelyasında oturan kadın 3 kişi tarafından darp edildi
Esenyurt'ta site kamelyasında oturan kadın 3 kişi tarafından darp edildi
Esenyurt'ta Ayşe T.'nin misafir geldiği sitenin bahçesinde akrabaları ile otururken saldırıya uğraması üzerine gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T17:55+0300
2022-06-08T17:59+0300
darp
kadın
türkiye
kadına şiddet
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Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'nde bulunan bir sitede Ayşe T., misafirliğe geldiği teyzesi ile beraber sitenin kamelyasında otururken yanlarına Zeki A., Cihan A. ve Emrah A. geldi. Akraba oldukları belirtilen 3 kişi tartışma sonrası Ayşe T. ve yanındaki 5 kişiyi darp etti. Aldıkları darbeler sonucu Ayşe T. ve yanındakiler yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ayşe T. ve akrabalarını darp ettikleri iddia edilen kişiler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Ayşe T. 3 kişinin kamelyada içki içmek istediği için kendilerine saldırdığını öne sürdü. Ayşe T. olay sonrası çekilen görüntüleri de sosyal medya hesabında paylaştı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Zeki A ve Cihan A. tutuklanırken Emrah A. ise adli kontrol uygulanarak serbest kaldı. Polisin yaptığı araştırmada, taraftar arasında önceki tarihlerde, çocuk meselesi yüzünden tartışma yaşandığı ve husumetli oldukları belirlendi.
türkiye
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darp, kadın, kadına şiddet, esenyurt

Esenyurt'ta site kamelyasında oturan kadın 3 kişi tarafından darp edildi

17:55 08.06.2022 (güncellendi: 17:59 08.06.2022)
© DHAEsenyurt'ta site kamelyasında kadına darp: 2 kişi tutuklandı
Esenyurt'ta site kamelyasında kadına darp: 2 kişi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© DHA
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Esenyurt'ta Ayşe T.'nin misafir geldiği sitenin bahçesinde akrabaları ile otururken saldırıya uğraması üzerine gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'nde bulunan bir sitede Ayşe T., misafirliğe geldiği teyzesi ile beraber sitenin kamelyasında otururken yanlarına Zeki A., Cihan A. ve Emrah A. geldi.
Akraba oldukları belirtilen 3 kişi tartışma sonrası Ayşe T. ve yanındaki 5 kişiyi darp etti. Aldıkları darbeler sonucu Ayşe T. ve yanındakiler yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralananlar ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ayşe T. ve akrabalarını darp ettikleri iddia edilen kişiler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Ayşe T. 3 kişinin kamelyada içki içmek istediği için kendilerine saldırdığını öne sürdü. Ayşe T. olay sonrası çekilen görüntüleri de sosyal medya hesabında paylaştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Zeki A ve Cihan A. tutuklanırken Emrah A. ise adli kontrol uygulanarak serbest kaldı.
Polisin yaptığı araştırmada, taraftar arasında önceki tarihlerde, çocuk meselesi yüzünden tartışma yaşandığı ve husumetli oldukları belirlendi.
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