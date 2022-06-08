https://tr.sputniknews.com/20220608/fatihte-tramvay-ile-polis-araci-carpisti-3-polis-yarali-1057150058.html

Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralandı

Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralandı

Fatih'te tramvay ile polis aracının çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T19:28+0300

2022-06-08T19:28+0300

2022-06-08T19:32+0300

türkiye

tramvay

polis

çarpışma

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Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay, Beyazıt ile Laleli durakları arasında bir polis aracıyla çarpıştı.İlk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları hastaneye sevk edildi.Kazanın ardından Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda kara yolu kazası nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılıyor" denildi.

türkiye

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tramvay, polis, çarpışma