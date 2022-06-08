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Fırıncı, ucuz ekmek satan fırını kurşunladı
Fırıncı, ucuz ekmek satan fırını kurşunladı
Antalya'da fırıncı İ.A., 4 liralık ekmeği 2.25 liraya sattığı gerekçesiyle meslektaşı Osman Soylu’yu tüfekle tehdit edip, iş yerine ateş açtı. Fırındaki Soylu... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T15:27+0300
2022-06-08T15:27+0300
türkiye
fırın
ekmek
fiyat
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Antalya'da Osman Soylu'ya ait fırına gelen İ.A., aracının arka koltuğundan aldığı tüfekle içeri girdi. 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman Soylu ve ailesini ölümle tehdit eden İ.A., ardından dışarı çıkıp, iş yerine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, dondurma dolabını delip, geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobiline binen İ.A. kaçtı.'Ucuz ekmek satmaya devam'Polise şikayetçi olan Osman Soylu, "Daha önceden de defalarca tehdit aldık. Ben ucuza ekmek satmaya devam ettim. Tek isteğim insanların ucuz ekmek yemesi. Elinde tüfekle geldi. İçeride doğumuna 10 gün kalan eşim Kübra Soylu ve müşteriler vardı. Beni ölümle tehdit etti. Daha sonra tüfekle ateş etti. Şansımız varmış ki dondurma dolabına isabet etti. Yine insanlarımız için ucuz ekmek satmaya devam edeceğiz" dedi.Kübra Soylu ise, "Önce ne olduğunu anlamadım. Daha sonra elindeki tüfeği görünce çok korktum. Bir süredir bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Adeta dehşeti yaşadım" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220604/igdirli-firinci-halk-taze-ekmek-alamadigi-icin-bayat-ekmegi-ucuza-satiyoruz-1056984021.html
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fırın, ekmek, fiyat

Fırıncı, ucuz ekmek satan fırını kurşunladı

15:27 08.06.2022
© DHAFırıncı, ucuz ekmek satan fırını kurşunladı
Fırıncı, ucuz ekmek satan fırını kurşunladı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© DHA
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Antalya'da fırıncı İ.A., 4 liralık ekmeği 2.25 liraya sattığı gerekçesiyle meslektaşı Osman Soylu’yu tüfekle tehdit edip, iş yerine ateş açtı. Fırındaki Soylu ile hamile eşi ve müşteriler saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Antalya'da Osman Soylu'ya ait fırına gelen İ.A., aracının arka koltuğundan aldığı tüfekle içeri girdi. 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman Soylu ve ailesini ölümle tehdit eden İ.A., ardından dışarı çıkıp, iş yerine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, dondurma dolabını delip, geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobiline binen İ.A. kaçtı.

'Ucuz ekmek satmaya devam'

Polise şikayetçi olan Osman Soylu, "Daha önceden de defalarca tehdit aldık. Ben ucuza ekmek satmaya devam ettim. Tek isteğim insanların ucuz ekmek yemesi. Elinde tüfekle geldi. İçeride doğumuna 10 gün kalan eşim Kübra Soylu ve müşteriler vardı. Beni ölümle tehdit etti. Daha sonra tüfekle ateş etti. Şansımız varmış ki dondurma dolabına isabet etti. Yine insanlarımız için ucuz ekmek satmaya devam edeceğiz" dedi.
Kübra Soylu ise, "Önce ne olduğunu anlamadım. Daha sonra elindeki tüfeği görünce çok korktum. Bir süredir bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Adeta dehşeti yaşadım" diye konuştu.
Ekmek, fırın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
EKONOMİ
Iğdırlı fırıncı: Halk taze ekmek alamadığı için bayat ekmeği ucuza satıyoruz
4 Haziran , 17:24
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