Fox Business sunucusu, ABD’deki enflasyon için ‘Amerikan rüyasının ölümü’ nitelemesinde bulundu

Fox Business sunucusu Stuart Varney, ABD’de fiyatlar artmaya devam ederken ülke halkının ‘Amerikan Rüyası’ düşüncesinin ortadan kalkmasıyla karamsarlığa... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

16 Mayıs tarihinde Temsilciler Meclisi üyesi Rick W. Allen, Kongre'de yaptığı konuşma sırasında ABD’de akaryakıt fiyatlarındaki artışın iddia edildiği gibi Rusya yönetiminin eylemlerinden değil, Başkan Joe Biden ve yönetiminin politikalarından kaynaklandığını ifade etmişti. ABD’li sunucu, “Enflasyon ‘Amerikan rüyasını’ yiyip bitiriyor. Ankete katılanların yarısı, yaşam koşullarını iyileştirme şanslarının çok az olduğuna inanıyor. Ruh hallerini pek iyi olmadığını söylemek hafif kalır” diye konuştu. ABD’nin ‘enflasyon sarmalına’ düştüğünü dile getiren Varney, enflasyonun artış hızında gerileme görülmediğini, bir galon (3.785 litre) benzinin fiyatının her gün 4-5 sent arttığını söyledi ve şöyle devam etti: “Ben böyle bir şey hiç görmedim. 1970'lerin sonundaki enflasyonu hatırlıyorum, fakat böyle bir şey asla olmadı. Beni asıl şaşırtan, fiyatların artış hızı.”Varney, bu gelişmelerin ABD Başkanı Joe Biden'in bir buçuk yıllık yönetimi sırasında yaşandığını sözlerine ekledi. ABD Başkanı Joe Biden 30 Mayıs’ta enflasyonla mücadele için 3 aşamalı bir plan önermiş, ülkedeki ekonomik durumun başlıca nedenlerden biri olarak Rusya’nın Donbass'ı korumaya yönelik özel operasyonunu ve yaptırımları göstermişti. The Wall Street Journal, 6 Haziran'da ABD vatandaşlarının en az yüzde 83’ünün ülke ekonomisinin kötü veya içler acısı durumda olduğuna inandığını ortaya koyan bir sosyal anketin sonuçlarını yayınladı. Aynı zamanda ankete katılanların yüzde 35'i, mali durumlarının kendilerini tatmin etmediklerini dile getirdi.

