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Google: Türkiye'ye özel algoritmamız yok
Google: Türkiye'ye özel algoritmamız yok
İnternet arama motorlarında kullanıcıların yönlendirildiği iddiasına Google cevap verdi. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'na rapor sunan şirket, Türkiye'ye... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T08:59+0300
2022-06-08T08:59+0300
türkiye
google
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Google, Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'na 36 sayfalık bir rapor gönderdi. Raporda, arama motorunun nasıl işlediği, algoritmaların nasıl çalıştığı ve veri güvenliğine dair bilgiler yer aldı.TRT Haber'deki bilgilere göre Türkiye'ye özgü bir algoritmanın olmadığının yer aldığı raporda, kullanıcılara mümkün olan en ilgili sonuçların sağlandığına dikkat çekildi.Arama sonuçlarını siyasi amaçlarla saptırmak Google faaliyetlerine zarar verir vurgusu yapıldı."Kişisel veriler satılmadı"Şirket, algoritmaların güncel olaylara ilişkin bir içeriğin doğru veya yanlış olup olmadığını belirlemediğini ifade etti.Raporda, "Muhalif görüşlere ve muhalif sitelere öncelik veriliyor” eleştirisine de cevap verildi. Google; sistemlerinin siyasi eğilim gibi öznel kavramların analizi için tasarlanmadığını savundu.Dezenformasyonla mücadelede 3 kriteri göz önünde tutulduğu anlatıldı. Raporda, geçen yıl 6 milyondan fazla yanıltıcı içeriğin Youtube'dan kaldırıldığı da açıklandı.Raporda kişisel verilerin asla satılmadığının da altı çizildi. Kişisel verilerin elde edilme girişimlerinin de yenilikçi teknolojilerle engellendiği kaydedildi.
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Google: Türkiye'ye özel algoritmamız yok

08:59 08.06.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVGoogle- YouTube
Google- YouTube - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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İnternet arama motorlarında kullanıcıların yönlendirildiği iddiasına Google cevap verdi. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'na rapor sunan şirket, Türkiye'ye özel bir algoritmanın olmadığını savundu.
Google, Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'na 36 sayfalık bir rapor gönderdi. Raporda, arama motorunun nasıl işlediği, algoritmaların nasıl çalıştığı ve veri güvenliğine dair bilgiler yer aldı.

TRT Haber'deki bilgilere göre Türkiye'ye özgü bir algoritmanın olmadığının yer aldığı raporda, kullanıcılara mümkün olan en ilgili sonuçların sağlandığına dikkat çekildi.

Arama sonuçlarını siyasi amaçlarla saptırmak Google faaliyetlerine zarar verir vurgusu yapıldı.

"Kişisel veriler satılmadı"

Şirket, algoritmaların güncel olaylara ilişkin bir içeriğin doğru veya yanlış olup olmadığını belirlemediğini ifade etti.
Raporda, "Muhalif görüşlere ve muhalif sitelere öncelik veriliyor” eleştirisine de cevap verildi. Google; sistemlerinin siyasi eğilim gibi öznel kavramların analizi için tasarlanmadığını savundu.

Dezenformasyonla mücadelede 3 kriteri göz önünde tutulduğu anlatıldı. Raporda, geçen yıl 6 milyondan fazla yanıltıcı içeriğin Youtube'dan kaldırıldığı da açıklandı.

Raporda kişisel verilerin asla satılmadığının da altı çizildi. Kişisel verilerin elde edilme girişimlerinin de yenilikçi teknolojilerle engellendiği kaydedildi.
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