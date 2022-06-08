https://tr.sputniknews.com/20220608/hali-sahada-futbol-oynarken-kalp-krizi-gecirdi-1057140330.html
Halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi
Halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi
Siirt’te arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren genç, yoğun bakıma kaldırıldı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T15:55+0300
2022-06-08T15:55+0300
2022-06-08T16:15+0300
siirt
kalp krizi
spor
futbol
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Siirt'te oynanan halı saha maçında bir genç kalp krizi geçirdi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde dün gece saatlerinde oynanan halı saha maçında bir genç, top oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220417/mac-sirasinda-fenalasan-kaleci-hayatini-kaybetti-1055631559.html
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siirt, kalp krizi, futbol
Halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi
15:55 08.06.2022 (güncellendi: 16:15 08.06.2022) Abone ol
Siirt’te arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren genç, yoğun bakıma kaldırıldı.
Siirt'te oynanan halı saha maçında bir genç kalp krizi geçirdi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde dün gece saatlerinde oynanan halı saha maçında bir genç, top oynadığı sırada bir anda yere yığıldı.
Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.