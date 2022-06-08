https://tr.sputniknews.com/20220608/hali-sahada-futbol-oynarken-kalp-krizi-gecirdi-1057140330.html

Halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi

Halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi

Siirt’te arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren genç, yoğun bakıma kaldırıldı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T15:55+0300

2022-06-08T15:55+0300

2022-06-08T16:15+0300

siirt

kalp krizi

spor

futbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057140185_43:0:1600:876_1920x0_80_0_0_f945bc7da66fd6f15a1dfff3ea1e6466.jpg

Siirt'te oynanan halı saha maçında bir genç kalp krizi geçirdi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde dün gece saatlerinde oynanan halı saha maçında bir genç, top oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220417/mac-sirasinda-fenalasan-kaleci-hayatini-kaybetti-1055631559.html

siirt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

siirt, kalp krizi, futbol