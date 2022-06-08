https://tr.sputniknews.com/20220608/hamile-esini-olduren-ali-riza-yuzere-verilen-muebbet-hapse-istinaftan-iyi-hal-indirimi-1057144549.html

6 aylık hamile eşini öldüren Ali Rıza Yüzer'e verilen müebbet hapse istinaftan 'iyi hal' indirimi

6 aylık hamile eşini öldüren Ali Rıza Yüzer'e verilen müebbet hapse istinaftan 'iyi hal' indirimi

Konya'nın Çumra ilçesinde 6 aylık hamile eşini öldüren sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis kararının istinaf mahkemesince bozulmasının... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T17:45+0300

2022-06-08T17:45+0300

2022-06-08T17:46+0300

türkiye

kadın cinayetleri

iyi hal indirimi

haksız tahrik indirimi

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Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.Duruşmada söz verilen sanık, eşini bir anlık öfkeyle öldürdüğünü, maktulün kendisini aldattığını söylediğini öne sürdü.Sanık, eşinin çocukların kendisinden olmadığını söylediğini iddia ederek "Yakınları da çocukların bana benzemediğini söylüyordu. Kendimi baskı altında hissediyordum. Çocukların benim çocuklarım olup olmadığına ilişkin internetten araştırma yaptım." beyanında bulundu.Olay günü eşiyle aralarında tartışma çıktığını dile getiren sanık, hamile eşine 4-5 el ateş ettiğini, pişman olduğunu belirtti.Maktul Sadife Yüzer'in kardeşi Rıfat Yıldız ise "Aile olarak hayatımız karardı. Bir Kurban Bayramı'nda ablamın kolu kırılmıştı, sorduğumuzda ablam düştüğünü söylemişti. Bunu da sanık yapmış, ablam bizi ve çocuklarını korumak için söylememiş sonradan öğrendik." ifadesini kullandı.Mahkeme heyeti, sanık Ali Rıza Yüzer'e "Gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırış müebbet hapis cezası verdi.Heyet, bu cezayı 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 23 yıla düşürdü.Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatı Buğra Büyükağaçcı, sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasına tepki gösterdi.Büyükağaçcı, Yargıtaya başvuracaklarını bildirdi.Rıfat Yıldız da indirim uygulanmasının çok üzücü olduğunu belirterek "Bacıma 5 el ateş edip yaraya tampon yaptı, 112'yi aradı diye indirim yaptılar. Benim bacım zaten ölmüş. Verilen karar çok yanlış, ağırlaştırılmış müebbet verilmeliydi." diye konuştu.Olay ve dava süreciÇumra ilçesi Dineksaray Mahallesi'nde 16 Aralık 2020'de tartıştığı 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) pompalı tüfekle öldüren Ali Rıza Yüzer hakkında "gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanığa "Gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, ceza "iyi hal" indirimiyle müebbet hapse çevrilmişti.Kararın gerekçesinde, Yüzer'in, eşinin yarasına tampon yapmasının "iyi hal" kabul edildiği belirtilmişti.Yerel mahkeme sanığa "haksız tahrik" indirimi uygulamamıştı.Konya Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın cezasını fazla bularak yerel mahkemenin kararını bozmuş, sanık yerel mahkemede yeniden yargılanarak aynı gerekçelerle "müebbet hapis cezası"na çarptırılmıştı.

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kadın cinayetleri, iyi hal indirimi, haksız tahrik indirimi