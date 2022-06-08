https://tr.sputniknews.com/20220608/hollandali-cocuk-istismari-cetesi-lideri-meksikada-yakalandi-1057117316.html
Hollandalı çocuk istismarı çetesi lideri Meksika’da yakalandı
Hollandalı çocuk istismarı çetesi lideri Meksika’da yakalandı
Uluslararası çocuk istismarı ve pedofili çetesinin lideri Hollandalı Nelson Maatman, Meksika'nın başkenti Mexico City’de tutuklandı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T03:33+0300
2022-06-08T03:33+0300
2022-06-08T03:36+0300
dünya
çete
çete şiddeti
lider
hollanda
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Mexico City Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'da yakalanmamak için kaçarak Meksika'ya sığındığı bilinen ve aylardır aranan uluslararası pedofili çetesi lideri Nelson Maatman'ın yapılan operasyon sonucunda yakalandığı bildirildi. Güvenlik güçleri, yapılan operasyonda zanlının kaldığı odada ateşli silah, çocuk istismarı içeren fotoğraflar ve bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.Hollanda’da daha önce 2 kez hapse atıldıSosyal medya ve internet siteleri üzerinden 2014 ile 2021 yılları arasında çocuk istismarı propagandası yaparak, çocuk istismarının yasallaştırılmasını talep eden Maatman’ın, çocuk istismarına ait görüntüleri bulundurmaktan Hollanda’da daha önce iki kez hapse atıldığı ve ülke dışına çıkmama şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.Maatman’ın son olarak geçtiğimiz şubat ayında çağrıldığı duruşmaya çıkmamak için Meksika’ya kaçtığı aktarıldı.Hollanda resmi makamları tarafından 2014 yılında yasadışı ilan edilen Uluslararası Pedofiller Derneğinin başkanı olan Maatman’ın Meksika’da çocuk istismarı faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220118/rusya-devlet-dumasi-pedofili-suclari-icin-muebbet-hapis-cezasi-ongoren-yasayi-kabul-etti-1052869840.html
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Hollandalı çocuk istismarı çetesi lideri Meksika’da yakalandı
03:33 08.06.2022 (güncellendi: 03:36 08.06.2022) Abone ol
Uluslararası çocuk istismarı ve pedofili çetesinin lideri Hollandalı Nelson Maatman, Meksika'nın başkenti Mexico City’de tutuklandı.
Mexico City Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'da yakalanmamak için kaçarak Meksika'ya sığındığı bilinen ve aylardır aranan uluslararası pedofili çetesi lideri Nelson Maatman'ın yapılan operasyon sonucunda yakalandığı bildirildi.
Güvenlik güçleri, yapılan operasyonda zanlının kaldığı odada ateşli silah, çocuk istismarı içeren fotoğraflar ve bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
Hollanda’da daha önce 2 kez hapse atıldı
Sosyal medya ve internet siteleri üzerinden 2014 ile 2021 yılları arasında çocuk istismarı propagandası yaparak, çocuk istismarının yasallaştırılmasını talep eden Maatman’ın, çocuk istismarına ait görüntüleri bulundurmaktan Hollanda’da daha önce iki kez hapse atıldığı ve ülke dışına çıkmama şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
Maatman’ın son olarak geçtiğimiz şubat ayında çağrıldığı duruşmaya çıkmamak için Meksika’ya kaçtığı aktarıldı.
Hollanda resmi makamları tarafından 2014 yılında yasadışı ilan edilen Uluslararası Pedofiller Derneğinin başkanı olan Maatman’ın Meksika’da çocuk istismarı faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.