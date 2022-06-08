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https://tr.sputniknews.com/20220608/icisleri-bakanligi-yilbasindan-bu-yana-sinir-disi-edilen-duzensiz-gocmen-sayisi-34-bin-112-1057130436.html
İçişleri Bakanlığı: Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 34 bin 112
İçişleri Bakanlığı: Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 34 bin 112
İçişleri Bakanlığı, Afganistan'a uçuşların açıldığı 27 Ocak'tan itibaren 18 bin 256 Afgan uyruklu göçmen gönderildiğini açıkladı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T12:51+0300
2022-06-08T12:55+0300
içişleri bakanlığı
politika
göçmen
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kolluk birimlerince düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Düzensiz göçle mücadele, kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir stratejiyle yürütülüyor.Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler, charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderiliyor.İstanbul ile Iğdır'dan, 7 Haziran'da gerçekleştirilen 2 charter seferiyle 452 ve İstanbul'dan tarifeli seferle 178 olmak üzere bir günde toplam 630 Afgan uyruklu yabancı, ülkesine yollandı.Ayrıca, seyahat belgesi temin edilen ve seyahat planlamaları yapılan 3 bin 188 Afgan uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri sürüyor.Yaklaşık 25 bin düzensiz göçmen geri gönderme merkezlerindeGeri Gönderme Merkezleri ve kolluk birimlerinde işlemleri devam eden 89 farklı uyruktan 24 bin 344 yabancı, sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında bulunuyor. Bu yabancılardan 14 bin 255'i Afgan, 3 bin 681'i Pakistanlı, 1823'ü Suriyeli, 4 bin 585'i ise diğer uyruklulardan oluşuyor.- 34 binden fazla göçmen sınır dışı edildiAfganistan'a 27 Ocak'ta uçuşların açılmasından itibaren 11 bin 646'sı 66 charter seferi ve 6 bin 610'u tarifeli uçuşlarla olmak üzere, toplam 18 bin 256 Afgan uyruklu, ülkesine geri gönderildi.Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen kaçak göçmen sayısı ise 34 bin 112'ye ulaştı.
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içişleri bakanlığı, göçmen

İçişleri Bakanlığı: Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 34 bin 112

12:51 08.06.2022 (güncellendi: 12:55 08.06.2022)
© AAİçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AA
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İçişleri Bakanlığı, Afganistan'a uçuşların açıldığı 27 Ocak'tan itibaren 18 bin 256 Afgan uyruklu göçmen gönderildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kolluk birimlerince düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Düzensiz göçle mücadele, kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir stratejiyle yürütülüyor.
Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler, charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderiliyor.
İstanbul ile Iğdır'dan, 7 Haziran'da gerçekleştirilen 2 charter seferiyle 452 ve İstanbul'dan tarifeli seferle 178 olmak üzere bir günde toplam 630 Afgan uyruklu yabancı, ülkesine yollandı.
Ayrıca, seyahat belgesi temin edilen ve seyahat planlamaları yapılan 3 bin 188 Afgan uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri sürüyor.

Yaklaşık 25 bin düzensiz göçmen geri gönderme merkezlerinde

Geri Gönderme Merkezleri ve kolluk birimlerinde işlemleri devam eden 89 farklı uyruktan 24 bin 344 yabancı, sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında bulunuyor. Bu yabancılardan 14 bin 255'i Afgan, 3 bin 681'i Pakistanlı, 1823'ü Suriyeli, 4 bin 585'i ise diğer uyruklulardan oluşuyor.
- 34 binden fazla göçmen sınır dışı edildi
Afganistan'a 27 Ocak'ta uçuşların açılmasından itibaren 11 bin 646'sı 66 charter seferi ve 6 bin 610'u tarifeli uçuşlarla olmak üzere, toplam 18 bin 256 Afgan uyruklu, ülkesine geri gönderildi.
Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen kaçak göçmen sayısı ise 34 bin 112'ye ulaştı.
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