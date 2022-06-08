https://tr.sputniknews.com/20220608/ikinci-tosuncuk-vakasinda-ayrintilar-belli-oldu-110-bin-kisi-250-milyon-dolar-dolandirildi--1057143858.html

'İkinci Tosuncuk' vakasında ayrıntılar belli oldu: Eşime 'Kalk gidelim rakamlar uçuk' demiştim

'İkinci Tosuncuk' vakasında ayrıntılar belli oldu: Eşime 'Kalk gidelim rakamlar uçuk' demiştim

İstanbul’da Kadıköy merkezli bir mücevher firması, Türkiye genelinde iddiaya göre 110 bin kişiyi yaklaşık 250 milyon dolar dolandırarak kayıplara karıştı... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T17:16+0300

2022-06-08T17:16+0300

2022-06-08T17:20+0300

türkiye

tosuncuk

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

kuyumcu

mücevher

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057143641_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2daae2de2ed3fc3ab11ce74fa1d1efd.jpg

“Cancri Jewellery” adı ile geçtiğimiz yıl açılan ve kısa sürede binlerce üye bulan firmanın adı dolandırıcılık iddiasıyla gündemde. Kadıköy’de bir mücevher firması, oluşturduğu sistem ile iddiaya göre Türkiye genelinde iddiaya göre yaklaşık 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırarak kayıplara karıştı.Şirket oluşturduğu sistem ile yatırımcılara değerli olduğu iddia edilen taşlar satarak bu taşları alan yatırımcılara bir süreliğine haftalık ve yıllık getiri sağladı. Vatandaşlar ise durumu yakınlarına da bildirerek sisteme daha fazla kişiyi dahil etti. Şirketin bu sayede merkezi İstanbul olmak üzere, Yalova, İzmit, Antalya ve Trabzon’da işletme açarak daha fazla güven kazandığı iddia ediliyor.Şirketin bir süre sonra müşterilerine para göndermemesi üzerine, on binlerce kişi dolandırıldığını anladı. Mağdurlar soluğu mahkemede aldı. Mücevher şirketinin yöneticileri ise kayıplara karıştı. Mağdur olan bir grup ise şirketin Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bulunan işletmesinin önüne gelerek eylem yaptı.'Bir buçuk aydır kimse parasını alamıyor''İsmini vermek istemeyen mağdur, “Kuyumculuk firması ürün karşılığında para yatırıyorsunuz, yatırdığınız para karşılığında da sizlere haftalık olarak yüzde 8, yüzde 10 geri dönüş yapıyorlar. Ama yaklaşık bir buçuk aydır kimse parasını alamıyor'' dedi ve şöyle devam etti:'Birini de dahil edeceksiniz'Bir başka mağdur ise, “Beni buraya davet eden bir yakınım. Bir Pazar günü Bağdat Caddesinde bir kahve içelim dedi. Eşimle birlikte geldik, aşağıda eğitim vardı eğitime katıldık ve sistemi anlattılar. İlk geldiğimde eğitimin ortalarına geldiğim için çok anlayamadım. Eğitimin sonlarına doğru eşime kalk gidelim fiyatlar çok uçuk dedim. Karar verdik daha sonrasında tekrar geldik. 4 defa geldim 5. defa anlamaya çalıştım. Sonuç olarak, siz dahil oldunuz birilerini dahil edeceksiniz, ilk satırda ya da ikinci satırda ikinci kişi ne kadar alışveriş yaparsa o sizin hesabınıza yazılıyor. Yani uçuk rakamların toplamı alttaki kişilerin alışverişine bağlı” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220607/bir-tosuncuk-vakasi-daha-mucevher-firmasi-110-bin-kisiyi-dolandirdi-1057069777.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tosuncuk, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, kuyumcu, mücevher