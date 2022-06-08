https://tr.sputniknews.com/20220608/ingilterenin-duzensiz-gocmenleri-ruandaya-gonderme-plani-protesto-edildi-1057163310.html

İngiltere'nin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı protesto edildi

İngiltere'nin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı protesto edildi

İngiltere'nin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı, başkent Londra'da protesto edildi. Ruanda Yüksek Komisyonu binası önünde toplanan göstericiler... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T22:47+0300

2022-06-08T22:47+0300

2022-06-08T22:48+0300

dünya

ingiltere

göçmen krizi

ruanda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057163288_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_05763167e875391fb538ed0cac8bc63d.jpg

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 1 Ocak’tan itibaren İngiltere’ye yasa dışı yollardan gelen göçmenlerin Afrika ülkesi Ruanda’ya yerleştirilebileceğini belirtmesinin ardından açıklamaya tepki gösteren onlarca kişi sokağa indi.İçişleri Bakanlığı binası önünde toplanan göstericiler, göçmen ve mülteciler lehine slogan attı.'Hepimiz biriz'Bakanlığı planı durdurmaya çağıran göstericiler, "tehlikeden kaçmak suçsa yasada sorun vardır", "hepimiz biriz" ve "sınırları kaldırın" yazılı dövizler taşıdı.'Hükümetin önerdiği şey, tam bir rezalet'Protestoya katılan bir gösterici, "Hükümetin önerdiği şey, tam bir rezalet, insanlık dışı, acımasız ve insan kaçakçılarına bir hediye. Çünkü onlar, bunu sadece bir iş fırsatı olarak görecek. İngiltere'deki çoğu Yahudi, mültecilerin çocukları. Ben de bir mültecinin torunuyum. Bu ülke bizi içtenlikle karşıladı. Biz de gelecek nesilleri baskıdan kaçarken içtenlikle karşılamayız." ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220415/1055584182.html

ingiltere

ruanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, göçmen krizi, ruanda