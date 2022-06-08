https://tr.sputniknews.com/20220608/iranda-devlete-ait-bir-bankadaki-kiralik-kasalar-calindi-1057116217.html

İran'da devlete ait bir bankadaki kiralık kasalar çalındı

İran'da devlete ait bir bankadaki kiralık kasalar çalındı

İran'ın başkenti Tahran'da yan binadaki duvarı delerek devlete ait bir banka şubesine giren hırsızlar 162 kiralık kasayı boşaltıp kaçtı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T02:02+0300

2022-06-08T02:02+0300

2022-06-08T02:02+0300

dünya

iran

banka

kasa

devlet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/16/1043075524_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_25eaa02332c6e6d20664018fba4bbc1b.jpg

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da devlete ait Bank Millinin Üniversite Şubesi'ndeki kiralık kasalar çalındı.Haberde, komşu bir binadan bankanın duvarını delen hırsızların sonrasında onlarca kiralık kasayı soyduğu aktarıldı. Kiralık kasalarda ne olduğu banka tarafından da bilinmediği için çalınan varlıkların değerinin tam olarak hesaplanamadığı belirtildi.Emniyet Yetkilisi Ali Velipur Guderzi, olayla ilgili ilk soruşturmada ihmalkar davranan çok sayıda banka çalışanının gözetim altına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.Bank Milli Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Monisan ise şubede müşterilere tahsis edilen 250 kiralık kasadan 162'sinin kırıldığını ve içlerinin boşaltıldığını belirterek, "Hırsızlar binaya ne yazık ki gelişmiş araçlarla ve teçihizatla girmiş" dedi.Monisan, kasalarda güvenlik sistemlerinin olup olmadığının sorulması üzerine, kasaların güvenlik sistemleriyle donatıldığını ancak uzmanlara göre, şubeye giren hırsızlardan oluşan ekibin sistemleri devre dışı bırakmayı başarabildiğini söyledi.Olaydan zarar gören müşterilerin zararlarının tazmin edileceğini aktaran Monisan, "Tüm mağdurların tazminatı adli makamların gözetiminde Bank Milli tarafından ödenecek" dedi.Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansının ismini açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hırsızlar bankaya girdiği zaman alarm sistemi şube müdürünün cep telefonuna bağlanarak hırsızlık uyarısında bulundu ancak "bu sistem daha önce yanlış uyarı verdiği için" şube müdürü, uyarıyı önemsemedi.Haberde, alarm sisteminin polise değil şube müdürüne yönlendirildiği aktarıldı.

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iran, banka, kasa, devlet