Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220608/iranda-devlete-ait-bir-bankadaki-kiralik-kasalar-calindi-1057116217.html
İran'da devlete ait bir bankadaki kiralık kasalar çalındı
İran'da devlete ait bir bankadaki kiralık kasalar çalındı
İran'ın başkenti Tahran'da yan binadaki duvarı delerek devlete ait bir banka şubesine giren hırsızlar 162 kiralık kasayı boşaltıp kaçtı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T02:02+0300
2022-06-08T02:02+0300
dünya
iran
banka
kasa
devlet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/16/1043075524_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_25eaa02332c6e6d20664018fba4bbc1b.jpg
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da devlete ait Bank Millinin Üniversite Şubesi'ndeki kiralık kasalar çalındı.Haberde, komşu bir binadan bankanın duvarını delen hırsızların sonrasında onlarca kiralık kasayı soyduğu aktarıldı. Kiralık kasalarda ne olduğu banka tarafından da bilinmediği için çalınan varlıkların değerinin tam olarak hesaplanamadığı belirtildi.Emniyet Yetkilisi Ali Velipur Guderzi, olayla ilgili ilk soruşturmada ihmalkar davranan çok sayıda banka çalışanının gözetim altına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.Bank Milli Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Monisan ise şubede müşterilere tahsis edilen 250 kiralık kasadan 162'sinin kırıldığını ve içlerinin boşaltıldığını belirterek, "Hırsızlar binaya ne yazık ki gelişmiş araçlarla ve teçihizatla girmiş" dedi.Monisan, kasalarda güvenlik sistemlerinin olup olmadığının sorulması üzerine, kasaların güvenlik sistemleriyle donatıldığını ancak uzmanlara göre, şubeye giren hırsızlardan oluşan ekibin sistemleri devre dışı bırakmayı başarabildiğini söyledi.Olaydan zarar gören müşterilerin zararlarının tazmin edileceğini aktaran Monisan, "Tüm mağdurların tazminatı adli makamların gözetiminde Bank Milli tarafından ödenecek" dedi.Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansının ismini açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hırsızlar bankaya girdiği zaman alarm sistemi şube müdürünün cep telefonuna bağlanarak hırsızlık uyarısında bulundu ancak "bu sistem daha önce yanlış uyarı verdiği için" şube müdürü, uyarıyı önemsemedi.Haberde, alarm sisteminin polise değil şube müdürüne yönlendirildiği aktarıldı.
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/16/1043075524_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_8f7294896774291e2903c4fac4f6c6de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, banka, kasa, devlet

İran'da devlete ait bir bankadaki kiralık kasalar çalındı

02:02 08.06.2022
© REUTERS / WEST ASIA NEWS AGENCYTahran'da İran bayraklı duvar resminin önünden geçen maskeli kadın
Tahran'da İran bayraklı duvar resminin önünden geçen maskeli kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© REUTERS / WEST ASIA NEWS AGENCY
Abone olTelegram
İran'ın başkenti Tahran'da yan binadaki duvarı delerek devlete ait bir banka şubesine giren hırsızlar 162 kiralık kasayı boşaltıp kaçtı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da devlete ait Bank Millinin Üniversite Şubesi'ndeki kiralık kasalar çalındı.
Haberde, komşu bir binadan bankanın duvarını delen hırsızların sonrasında onlarca kiralık kasayı soyduğu aktarıldı. Kiralık kasalarda ne olduğu banka tarafından da bilinmediği için çalınan varlıkların değerinin tam olarak hesaplanamadığı belirtildi.
Emniyet Yetkilisi Ali Velipur Guderzi, olayla ilgili ilk soruşturmada ihmalkar davranan çok sayıda banka çalışanının gözetim altına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Bank Milli Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Monisan ise şubede müşterilere tahsis edilen 250 kiralık kasadan 162'sinin kırıldığını ve içlerinin boşaltıldığını belirterek, "Hırsızlar binaya ne yazık ki gelişmiş araçlarla ve teçihizatla girmiş" dedi.
Monisan, kasalarda güvenlik sistemlerinin olup olmadığının sorulması üzerine, kasaların güvenlik sistemleriyle donatıldığını ancak uzmanlara göre, şubeye giren hırsızlardan oluşan ekibin sistemleri devre dışı bırakmayı başarabildiğini söyledi.
Olaydan zarar gören müşterilerin zararlarının tazmin edileceğini aktaran Monisan, "Tüm mağdurların tazminatı adli makamların gözetiminde Bank Milli tarafından ödenecek" dedi.
Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansının ismini açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hırsızlar bankaya girdiği zaman alarm sistemi şube müdürünün cep telefonuna bağlanarak hırsızlık uyarısında bulundu ancak "bu sistem daha önce yanlış uyarı verdiği için" şube müdürü, uyarıyı önemsemedi.
Haberde, alarm sisteminin polise değil şube müdürüne yönlendirildiği aktarıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала