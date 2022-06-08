https://tr.sputniknews.com/20220608/iranda-yolcu-treni-raydan-cikti-17-olu-50-yarali-1057119890.html

İran’da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı

İran’da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı

İran’da Meşhed-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T09:46+0300

2022-06-08T09:46+0300

2022-06-08T09:52+0300

dünya

iran

tren kazası

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Tabas Özel Valisi Ali Ekber Rahimi, bu sabah Meşhed-Yezd treninin dört vagonunun Tabas durağına yakın bir bölgede raydan çıktığını söyledi. Kazanın hemen ardından Kızılay, acil durum ve demir yolu kurtarma birimlerinin bölgeye intikal ettiğini aktaran Rahimi, ilk belirlemelere göre, 420 yolcusu bulunan trendeki 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını belirtti. Rahimi, olay yerine 12 acil durum aracının yanı sıra 3 helikopter de sevk edildiğini kaydetti.

iran

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iran, tren kazası