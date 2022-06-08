https://tr.sputniknews.com/20220608/iranda-yolcu-treni-raydan-cikti-17-olu-50-yarali-1057119890.html
İran’da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı
İran’da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı
İran’da Meşhed-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T09:46+0300
2022-06-08T09:46+0300
2022-06-08T09:52+0300
dünya
iran
tren kazası
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Tabas Özel Valisi Ali Ekber Rahimi, bu sabah Meşhed-Yezd treninin dört vagonunun Tabas durağına yakın bir bölgede raydan çıktığını söyledi. Kazanın hemen ardından Kızılay, acil durum ve demir yolu kurtarma birimlerinin bölgeye intikal ettiğini aktaran Rahimi, ilk belirlemelere göre, 420 yolcusu bulunan trendeki 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını belirtti. Rahimi, olay yerine 12 acil durum aracının yanı sıra 3 helikopter de sevk edildiğini kaydetti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
iran, tren kazası
İran’da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı
09:46 08.06.2022 (güncellendi: 09:52 08.06.2022) Abone ol
İran’da Meşhed-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.
Tabas Özel Valisi Ali Ekber Rahimi, bu sabah Meşhed-Yezd treninin dört vagonunun Tabas durağına yakın bir bölgede raydan çıktığını söyledi.
Kazanın hemen ardından Kızılay, acil durum ve demir yolu kurtarma birimlerinin bölgeye intikal ettiğini aktaran Rahimi, ilk belirlemelere göre, 420 yolcusu bulunan trendeki 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını belirtti.
Rahimi, olay yerine 12 acil durum aracının yanı sıra 3 helikopter de sevk edildiğini kaydetti.