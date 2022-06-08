https://tr.sputniknews.com/20220608/isbirligi-anlasmasi-rus-ve-turk-sanayicileri-nukleer-enerji-projelerinde-birlikte-calisacak-1057136555.html
İşbirliği anlaşması: Rus ve Türk sanayicileri nükleer enerji projelerinde birlikte çalışacak
İşbirliği anlaşması: Rus ve Türk sanayicileri nükleer enerji projelerinde birlikte çalışacak
Nükleer Sanayi Derneği, Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T14:39+0300
2022-06-08T14:39+0300
2022-06-08T14:39+0300
türkiye
türkiye
rusya
nükleer enerji
işbirliği
anlaşma
sanayi
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Türkiye ve Rusya’nın nükleer endüstrileri arasındaki diyalog, bilgi alışverişi ile iletişimi artırmak ve karşılıklı iş fırsatlarını geliştirmek üzere, Türkiye’de nükleer endüstrisinin temsilcisi Nükleer Sanayi Derneği (NSD) ile Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği (ACCNI) arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı. Rosatom’un ana sponsorluğunu üstlendiği ve Sputnik’in medya partneri olduğu 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) kapsamında gerçekleşen imza törenine NSD Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Ömer Kaya ile ACCNI Genel Müdürü Sergey Malinin katıldı. NSD ve ACCNI, işbirliği protokolü kapsamında Rusya, Türkiye ve yakın coğrafyada nükleer sanayi projeleri geliştirmek için ortak tedarik zinciri ve firma işbirlikleri oluşturma hedefiyle birlikte çalışacak. ‘Nükleer santrallerin inşası son derece spesifik ve bu nedenle işbirliği ve etkileşim kurmak gerekiyor’ ACCNI Genel Müdürü Sergey Malinin “Türk müteahhitlerinin inşaat konusundaki tecrübeleri çok fazla; ancak nükleer santrallerin inşası son derece spesifik ve bu nedenle işbirliği ve etkileşim kurmak gerekiyor. Bu anlaşma kapsamında ACCNI ve NSD, nükleer santraller inşa eden ve ekipman ile bileşenlerin tedarikini sağlayan kuruluşlar arasında karşılıklı fayda sağlayacak işbirlikleri kuracak” diye konuştu. ‘Rusya’nın tecrübesinden Türk sanayicilerinin de faydalanabilmesi için bir işbirliği anlaşması imzaladık’ Anlaşmayla ilgili NSD Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Ömer Kaya şunları söyledi:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Burcu Okutan
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türkiye, rusya, nükleer enerji, işbirliği, anlaşma, sanayi
İşbirliği anlaşması: Rus ve Türk sanayicileri nükleer enerji projelerinde birlikte çalışacak
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Nükleer Sanayi Derneği, Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde imzalanan anlaşmaya göre, Türk ve Rus sanayicileri Türkiye, Rusya ve yakın coğrafyadaki nükleer santral projelerindeki iş fırsatları için birlikte çalışacak.
Türkiye ve Rusya’nın nükleer endüstrileri arasındaki diyalog, bilgi alışverişi ile iletişimi artırmak ve karşılıklı iş fırsatlarını geliştirmek üzere, Türkiye’de nükleer endüstrisinin temsilcisi Nükleer Sanayi Derneği (NSD) ile Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği (ACCNI) arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı.
Rosatom’un ana sponsorluğunu üstlendiği ve Sputnik’in medya partneri olduğu 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) kapsamında gerçekleşen imza törenine NSD Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Ömer Kaya ile ACCNI Genel Müdürü Sergey Malinin katıldı. NSD ve ACCNI, işbirliği protokolü kapsamında Rusya, Türkiye ve yakın coğrafyada nükleer sanayi projeleri geliştirmek için ortak tedarik zinciri ve firma işbirlikleri oluşturma hedefiyle birlikte çalışacak.
‘Nükleer santrallerin inşası son derece spesifik ve bu nedenle işbirliği ve etkileşim kurmak gerekiyor’
ACCNI Genel Müdürü Sergey Malinin “Türk müteahhitlerinin inşaat konusundaki tecrübeleri çok fazla; ancak nükleer santrallerin inşası son derece spesifik ve bu nedenle işbirliği ve etkileşim kurmak gerekiyor. Bu anlaşma kapsamında ACCNI ve NSD, nükleer santraller inşa eden ve ekipman ile bileşenlerin tedarikini sağlayan kuruluşlar arasında karşılıklı fayda sağlayacak işbirlikleri kuracak” diye konuştu.
‘Rusya’nın tecrübesinden Türk sanayicilerinin de faydalanabilmesi için bir işbirliği anlaşması imzaladık’
Anlaşmayla ilgili NSD Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Ömer Kaya şunları söyledi:
“Rusya’nın nükleer enerji alanında 70 yılı aşkın süredir kazandığı tecrübeden Türk sanayicilerimizin de faydalanabilmesi açısından ACCNI ile çok önemli bir işbirliği anlaşması imzaladık. Bu anlaşma ile ACCNI ve NSD’ye üye şirketler, hem Türkiye hem Rusya hem de yakın coğrafyadaki fırsatları birlikte değerlendirecek ve uygun projelerde ortak girişimlerde bulunacak. Anlaşma kapsamında; Türkiye ve Rusya’da seminer ve çalıştaylar düzenleyerek bilgi transferi yapacağız ve iş geliştirme fırsatlarını da değerlendireceğiz. Bu işbirliği anlaşmasının nükleer enerji gibi katma değeri çok yüksek olan bir sektörde sanayicilerimizin önünü açacağına inanıyorum.”