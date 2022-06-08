https://tr.sputniknews.com/20220608/isbirligi-anlasmasi-rus-ve-turk-sanayicileri-nukleer-enerji-projelerinde-birlikte-calisacak-1057136555.html

İşbirliği anlaşması: Rus ve Türk sanayicileri nükleer enerji projelerinde birlikte çalışacak

İşbirliği anlaşması: Rus ve Türk sanayicileri nükleer enerji projelerinde birlikte çalışacak

Nükleer Sanayi Derneği, Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T14:39+0300

2022-06-08T14:39+0300

2022-06-08T14:39+0300

türkiye

türkiye

rusya

nükleer enerji

işbirliği

anlaşma

sanayi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057136355_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_0d9c24f81f4df2132379637cd982c184.jpg

Türkiye ve Rusya’nın nükleer endüstrileri arasındaki diyalog, bilgi alışverişi ile iletişimi artırmak ve karşılıklı iş fırsatlarını geliştirmek üzere, Türkiye’de nükleer endüstrisinin temsilcisi Nükleer Sanayi Derneği (NSD) ile Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği (ACCNI) arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı. Rosatom’un ana sponsorluğunu üstlendiği ve Sputnik’in medya partneri olduğu 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) kapsamında gerçekleşen imza törenine NSD Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Ömer Kaya ile ACCNI Genel Müdürü Sergey Malinin katıldı. NSD ve ACCNI, işbirliği protokolü kapsamında Rusya, Türkiye ve yakın coğrafyada nükleer sanayi projeleri geliştirmek için ortak tedarik zinciri ve firma işbirlikleri oluşturma hedefiyle birlikte çalışacak. ‘Nükleer santrallerin inşası son derece spesifik ve bu nedenle işbirliği ve etkileşim kurmak gerekiyor’ ACCNI Genel Müdürü Sergey Malinin “Türk müteahhitlerinin inşaat konusundaki tecrübeleri çok fazla; ancak nükleer santrallerin inşası son derece spesifik ve bu nedenle işbirliği ve etkileşim kurmak gerekiyor. Bu anlaşma kapsamında ACCNI ve NSD, nükleer santraller inşa eden ve ekipman ile bileşenlerin tedarikini sağlayan kuruluşlar arasında karşılıklı fayda sağlayacak işbirlikleri kuracak” diye konuştu. ‘Rusya’nın tecrübesinden Türk sanayicilerinin de faydalanabilmesi için bir işbirliği anlaşması imzaladık’ Anlaşmayla ilgili NSD Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Ömer Kaya şunları söyledi:

türkiye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

türkiye, rusya, nükleer enerji, işbirliği, anlaşma, sanayi