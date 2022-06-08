Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220608/istanbulda-8-sinif-ogrencisi-evinde-olu-bulundu-1057120847.html
İstanbul'da 8. sınıf öğrencisi evinde ölü bulundu
İstanbul'da 8. sınıf öğrencisi evinde ölü bulundu
İstanbul Zeytinburnu'nda 8. sınıf öğrencisi Barış E., evinin banyosunda asılı halde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T10:17+0300
2022-06-08T10:17+0300
türkiye
türkiye
istanbul
soruşturma
öğrenci
lgs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057120541_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_cf43412ead081dbc5d7e4b1d147df96b.jpg
Zeytinburnu’nda 8. sınıf öğrencisi bir çocuk, evinin banyosunda asılı halde bulundu.Aile olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220606/lgs-sinavindan-sonra-baraja-giren-cocuk-boguldu-1057024557.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057120541_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_7e551acb0665c5204515aa27f62c9034.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, istanbul, soruşturma, öğrenci, lgs

İstanbul'da 8. sınıf öğrencisi evinde ölü bulundu

10:17 08.06.2022
© İHAİstanbul'da 8. sınıf öğrencisinin şüpheli ölümü
İstanbul'da 8. sınıf öğrencisinin şüpheli ölümü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
İstanbul Zeytinburnu'nda 8. sınıf öğrencisi Barış E., evinin banyosunda asılı halde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Zeytinburnu’nda 8. sınıf öğrencisi bir çocuk, evinin banyosunda asılı halde bulundu.
Aile olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da evde incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
LGS sınavından sonra baraja giren çocuk boğuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
TÜRKİYE
LGS sınavından sonra baraja giren çocuk boğuldu
6 Haziran , 10:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала