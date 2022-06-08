https://tr.sputniknews.com/20220608/istanbulda-8-sinif-ogrencisi-evinde-olu-bulundu-1057120847.html

İstanbul'da 8. sınıf öğrencisi evinde ölü bulundu

İstanbul'da 8. sınıf öğrencisi evinde ölü bulundu

İstanbul Zeytinburnu'nda 8. sınıf öğrencisi Barış E., evinin banyosunda asılı halde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T10:17+0300

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türkiye

türkiye

istanbul

soruşturma

öğrenci

lgs

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Zeytinburnu’nda 8. sınıf öğrencisi bir çocuk, evinin banyosunda asılı halde bulundu.Aile olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220606/lgs-sinavindan-sonra-baraja-giren-cocuk-boguldu-1057024557.html

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türkiye, istanbul, soruşturma, öğrenci, lgs