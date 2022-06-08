https://tr.sputniknews.com/20220608/istanbulda-8-sinif-ogrencisi-evinde-olu-bulundu-1057120847.html
İstanbul'da 8. sınıf öğrencisi evinde ölü bulundu
İstanbul'da 8. sınıf öğrencisi evinde ölü bulundu
İstanbul Zeytinburnu'nda 8. sınıf öğrencisi Barış E., evinin banyosunda asılı halde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T10:17+0300
2022-06-08T10:17+0300
2022-06-08T10:17+0300
türkiye
türkiye
istanbul
soruşturma
öğrenci
lgs
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Zeytinburnu’nda 8. sınıf öğrencisi bir çocuk, evinin banyosunda asılı halde bulundu.Aile olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220606/lgs-sinavindan-sonra-baraja-giren-cocuk-boguldu-1057024557.html
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türkiye, istanbul, soruşturma, öğrenci, lgs
İstanbul'da 8. sınıf öğrencisi evinde ölü bulundu
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İstanbul Zeytinburnu'nda 8. sınıf öğrencisi Barış E., evinin banyosunda asılı halde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Zeytinburnu’nda 8. sınıf öğrencisi bir çocuk, evinin banyosunda asılı halde bulundu.
Aile olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da evde incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.