https://tr.sputniknews.com/20220608/istanbulda-helikopter-destekli-yeditepe-huzur-uygulamasi-1057159606.html

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde havadan helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T22:19+0300

2022-06-08T22:19+0300

2022-06-08T22:19+0300

türkiye

yeditepe huzur

uygulama

polis

istanbul

taksim

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirdi. Taksim'de gerçekleştirilen uygulamada şüphelenilen araçlar durdurularak sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı. Denetimde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri görev aldı.Narkotik köpeği Anna da uygulamada yerini aldıUygulamada hassas burunlu narkotik köpeği Anna da bulunarak araçlarda arama gerçekleştirdi. Uygulama esnasında durumundan şüphe edilen araçlar durduruldu. Araçlar tek tek aranırken vatandaşlarında GBT kontrolleri yapıldı. Taksim’de yapılan uygulama sonucunda; kemersiz araç kullanmaktan 3 kişiye toplam 588 Türk Lirası, kasksız motosiklet kullanmaktan iki kişiye ise toplam 392 Türk Lirası ceza kesilirken ehliyet puanı bittiğinden dolayı 1 otomobil sürücüsünün ehliyetine el konuldu.3 kimliksiz kayıt dışı yabancı uyruklu şahıs tespit edildiYapılan uygulama esnasında 3 yabancı uyruklu şahsın kayıt dışı olduğu tespit edildi. Kayıtsız yabancı uyruklu şahıslar işlem yapılmak adına Beyoğlu Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, uygulama sırasında otomobili aranan bir sürücü, basın mensuplarına tehditler savurdu. Bunun üzerine uygulamada görev alan polis ekipleri tehdit eden sürücüye uyarıda bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220526/istanbulda-helikopter-destekli-yeditepe-huzur-uygulamasi-1056687879.html

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yeditepe huzur, uygulama, polis, istanbul, taksim