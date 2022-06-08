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Johnny Depp-Amber Heard anlaşmazlığı TikTok'a taşındı: 'Kadın hakları geriye gidiyor'
Johnny Depp-Amber Heard anlaşmazlığı TikTok'a taşındı: 'Kadın hakları geriye gidiyor'
Eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davasını kazanan ünlü oyuncu Johnny Depp, dava sürecinde kendisine destek veren hayranları için TikTok'a teşekkür mesajı... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
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Tüm dünyada yakından takip edilen Amber Heard-Johnny Depp davasının yankıları sürüyor. Hakkındaki aile içi şiddet iddialarını kaleme aldığı Washington Post yazısı nedeniyle eşi Amber Heard'e karalama davası açan ve geçtiğimiz günlerde davayı kazanan ünlü oyuncu Depp, bu süreçte kendisine destek veren hayranlarına teşekkür etmek için bir video hazırladı.Sosyal medya platformu TikTok'ta hesap açarak 30 saniyelik videoyu hayranlarıyla paylaşan Depp, paylaşımda "Hep birlikte ilerleyeceğiz" dedi. Depp, videoya düştüğü notta şu ifadeleri kullandı:Paylaşıldığı ilk 15 dakikada 200 binden fazla izlenme yakalayan videoya Amber Heard'den yanıt gecikmedi.Videoya yanıt olarak bir açıklama yayınlayan Heard, "Johnny 'ilerlediğini' söylerken, kadın hakları geriye gidiyor" ifadelerini kullandı.Depp'in açtığı TikTok hesabı kısa bir süre içerisinde 8 milyon takipçi topladı.
https://tr.sputniknews.com/20220602/eski-esine-actigi-karalama-davasini-kazanan-johnny-depp-bana-hayatimi-geri-verdiler-1056906583.html
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johnny depp, amber heard, tiktok

Johnny Depp-Amber Heard anlaşmazlığı TikTok'a taşındı: 'Kadın hakları geriye gidiyor'

15:00 08.06.2022 (güncellendi: 15:04 08.06.2022)
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMAmber Heard- Johnny Depp
Amber Heard- Johnny Depp - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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Eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davasını kazanan ünlü oyuncu Johnny Depp, dava sürecinde kendisine destek veren hayranları için TikTok'a teşekkür mesajı yayınlayarak "Hep birlikte ilerleyeceğiz" dedi. Depp'e 8 milyon dolarlık tazminat ödemesine karar verilen Amber Heard ise verdiği yanıtta "Kadın hakları geriye gidiyor" dedi.
Tüm dünyada yakından takip edilen Amber Heard-Johnny Depp davasının yankıları sürüyor.
Hakkındaki aile içi şiddet iddialarını kaleme aldığı Washington Post yazısı nedeniyle eşi Amber Heard'e karalama davası açan ve geçtiğimiz günlerde davayı kazanan ünlü oyuncu Depp, bu süreçte kendisine destek veren hayranlarına teşekkür etmek için bir video hazırladı.
Sosyal medya platformu TikTok'ta hesap açarak 30 saniyelik videoyu hayranlarıyla paylaşan Depp, paylaşımda "Hep birlikte ilerleyeceğiz" dedi.
Depp, videoya düştüğü notta şu ifadeleri kullandı:

"En değerli, sadık ve sarsılmaz destekçilerime: Her yerde birlikteydik, her şeyi birlikte gördük. Aynı yolda beraber yürüdük. Birlikte doğru olanı yaptık, çünkü sizler değer verdiniz. Ve şimdi hep birlikte ilerleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi, siz benim işverenimsiniz ve bir kez daha teşekkür etmekten başka hiçbir şekilde teşekkür etmem mümkün değil. Teşekkürler. Sevgi ve saygılarımla, JD."

Paylaşıldığı ilk 15 dakikada 200 binden fazla izlenme yakalayan videoya Amber Heard'den yanıt gecikmedi.
Videoya yanıt olarak bir açıklama yayınlayan Heard, "Johnny 'ilerlediğini' söylerken, kadın hakları geriye gidiyor" ifadelerini kullandı.
Depp'in açtığı TikTok hesabı kısa bir süre içerisinde 8 milyon takipçi topladı.
 
Aktör Johnny Depp - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
YAŞAM
Eski eşi Heard'e açtığı karalama davasını kazanan Johnny Depp: Bana hayatımı geri verdiler
2 Haziran , 10:08
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