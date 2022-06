Johnny Depp-Amber Heard anlaşmazlığı TikTok'a taşındı: 'Kadın hakları geriye gidiyor'

"En değerli, sadık ve sarsılmaz destekçilerime: Her yerde birlikteydik, her şeyi birlikte gördük. Aynı yolda beraber yürüdük. Birlikte doğru olanı yaptık, çünkü sizler değer verdiniz. Ve şimdi hep birlikte ilerleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi, siz benim işverenimsiniz ve bir kez daha teşekkür etmekten başka hiçbir şekilde teşekkür etmem mümkün değil. Teşekkürler. Sevgi ve saygılarımla, JD."