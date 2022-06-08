https://tr.sputniknews.com/20220608/kambocya-saglik-bakanligi-ulkede-kovid-19-bitti-1057154002.html

Kamboçya Sağlık Bakanlığı: Ülkede Kovid-19 bitti

Kamboçya Sağlık Bakanlığı: Ülkede Kovid-19 bitti

Kamboçya Sağlık Bakanlığı, 31 gündür ülkede Kovid-19 vakası görülmediğini belirterek, dün ülkede salgın bittiğini açıkladı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T20:09+0300

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2022-06-08T20:09+0300

koronavirüs

kamboçya

sağlık bakanlığı

koronavirüs

koronavirüs aşısı

kovid-19

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İlk vakası 17 Kasım 2019 tarihinde duyurulan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgınının, Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya’da bittiği açıklandı.Kamboçya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 gündür ülkede Kovid-19 vakası görülmediği ve son hastanın iyileştiği belirtilerek, ülkede koronavirüs salgınının bittiği duyuruldu.Sağlık Bakanlığı, ülkenin Kovid-19 salgınını kontrol etmedeki başarısının nedenini koronavirüs aşılarının etkisine bağladı. Ayrıca bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Başbakan Hun Sen, ülkedeki Kamboçyalılara ve yabancılara ücretsiz Kovid-19 aşıları sağlamak için doğru ve zamanında bir karar verdi. Aşılar, Kovid-19'a karşı koruma sağlamak ve ölümleri azaltmak için en güçlü araçtır” denildi.Kamboçya’da, Kovid-19’un ortaya çıktığı günden bu yana 136 bin 262 vaka açıklanmış ve 3 bin 56 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 16 milyonluk nüfusunun yüzde 94'üne 1 doz, yüzde 89’una ise 2 doz Kovid-19 aşısı uygulandığını bildirdi. Ülkedeki nüfusun yüzde 58’i 3. doz, yüzde 16’sı ise 4. doz Kovid-19 aşısını oldu.Kamboçya, yüksek Kovid-19 aşı oranları nedeniyle geçtiğimiz yılın Kasım ayında sosyoekonomik faaliyetlerine yeniden başlamış ve ülke sınırlarını Kovid-19 karantinası uygulanmaksızın tam aşılı turistlerin girişine açmıştı.

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kamboçya, sağlık bakanlığı, koronavirüs, koronavirüs aşısı, kovid-19