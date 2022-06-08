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Karabük'te ormanlara giriş yasağı
Karabük'te ormanlara giriş yasağı
Karabük'te olası orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlara girişlere 1 Ekim'e kadar izin verilmeyecek. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-08T19:39+0300
türkiye
karabük
orman
yasak
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Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, oluşan kurak hava şartlarında muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı kararlar alındı.Bu çerçevede, izin alanlar ve yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.16 Haziran-1 Ekim döneminde uygulanacak karar kapsamında kontrol, Karabük Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme müdürlüklerince sağlanacak.Ormanlara 4 kilometre mesafede bulunan ve orman köyü olan köylerin sınırları içinde anız yakılmasına ve bağ-bahçe temizliği için ateş yakılmasına izin verilmeyecek.Adli ve idari işlem uygulanacakResmi tescilli piknik/mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlarda, mangal ateşli piknik yapılması, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet gibi vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ile çadırlı kamp yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması ve kullanılması da yasaklandı.İzinli piknik/mesire alanlarında her akşam saat 20.30'dan başlayarak ertesi sabah saat 09.00'a kadar mangal, semaver, ateş yakılamayacak.Turizm ve sportif amaçlı yürüyüşlere, resmi tescilli alanlarda olmak koşuluyla kafile başkanı tarafından ilgili kurumlara istenilen belgelerle müracaat edilmesi halinde ve ilgili kurumların kontrolünde izin verilecek, yürüyüş sırasında hiçbir şekilde ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek.Denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda adli ve idari işlem uygulanacak.
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karabük, orman, yasak

Karabük'te ormanlara giriş yasağı

19:34 08.06.2022 (güncellendi: 19:39 08.06.2022)
© DHAOrman, ağaç, güneş
Orman, ağaç, güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© DHA
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Karabük'te olası orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlara girişlere 1 Ekim'e kadar izin verilmeyecek.
Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, oluşan kurak hava şartlarında muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı kararlar alındı.
Bu çerçevede, izin alanlar ve yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.
16 Haziran-1 Ekim döneminde uygulanacak karar kapsamında kontrol, Karabük Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme müdürlüklerince sağlanacak.
Ormanlara 4 kilometre mesafede bulunan ve orman köyü olan köylerin sınırları içinde anız yakılmasına ve bağ-bahçe temizliği için ateş yakılmasına izin verilmeyecek.

Adli ve idari işlem uygulanacak

Resmi tescilli piknik/mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlarda, mangal ateşli piknik yapılması, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet gibi vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ile çadırlı kamp yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması ve kullanılması da yasaklandı.
İzinli piknik/mesire alanlarında her akşam saat 20.30'dan başlayarak ertesi sabah saat 09.00'a kadar mangal, semaver, ateş yakılamayacak.
Turizm ve sportif amaçlı yürüyüşlere, resmi tescilli alanlarda olmak koşuluyla kafile başkanı tarafından ilgili kurumlara istenilen belgelerle müracaat edilmesi halinde ve ilgili kurumların kontrolünde izin verilecek, yürüyüş sırasında hiçbir şekilde ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek.
Denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda adli ve idari işlem uygulanacak.
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