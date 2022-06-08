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https://tr.sputniknews.com/20220608/killa-hakanin-saglik-durumuyla-ilgili-yeni-aciklama-1057145817.html
Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Şimdilik aynı
Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Şimdilik aynı
Ünlü rapçi Killa Hakan'ın geçen günlerde rahatsızlanıp, yoğun bakımda olduğunu bildiren yakın dostu Massaka, ünlü rapçinin son durumuyla ilgili yeni bir... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T18:04+0300
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yaşam
rap
killa hakan
ceza
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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden, gerçek adı Hakan Durmuş olan ünlü rapçi Killa Hakan'ın dört gündür yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ünlü rapçinin durumuyla ilgili Ceza ve Massaka'dan paylaşım yapmıştı.Killa Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin sık sık bilgi paylaşmaya devam eden Massaka, ünlü rapçinin son durumuyla ilgili yaşananları aktardı. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Massaka, ünlü rapçinin son durumuna ilişkin şunları söyledi:"Herkese selam. Killa Hakan ile alakalı çok fazla mesaj alıyoruz eksik olmayın. Farkındayız merak ediyorsunuz. Ama şimdilik durum aynı. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan konsolosluk ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederiz. Herhangi bir gelişme olduğunda mutlaka sizi haberdar edeceğiz."Almanya’da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan’ın durumunun kritik olduğunu yakın arkadaşı ve meslektaşı Massaka sosyal medya hesabından açıklamıştı.Massaka açıklamasında, "Herkese selam arkadaşlar. Killa Hakan bildiğiniz gibi uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Şu an hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi şu an komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip, arayan soran herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.'Yanlış bilgilere itibar etmeyin'Ünlü isim, daha sonra Killa Hakan'ın hayranlarına uyarıda bulunmuş ve "Ortalıkta dönen yanlış bilgilere, başka yerlerden duyduklarınıza itibar etmeyin. Bizim dışımızda açıklama yapanları ciddiye almayın. Gelişme olduğunda sizi habersiz bırakmayacağız, dualarınızı bekliyoruz" demişti.Günlerdir yoğun bakımda Ceza da meslektaşı Killa Hakan'ın son durumu hakkında sevenlerine bilgi vermişti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü rapçi, "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz"demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220604/turkce-rapin-onemli-isimlerinden-killa-hakan-yogun-bakimda-1056981550.html
https://tr.sputniknews.com/20220606/cezadan-killa-hakan-aciklamasi-durumu-cok-kritik-ve-dualarimiza-ihtiyaci-var-1057045498.html
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rap, killa hakan, ceza, almanya

Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Şimdilik aynı

18:04 08.06.2022 (güncellendi: 18:05 08.06.2022)
© Instagram/killa_hakan_36Killa Hakan
Killa Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© Instagram/killa_hakan_36
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Ünlü rapçi Killa Hakan'ın geçen günlerde rahatsızlanıp, yoğun bakımda olduğunu bildiren yakın dostu Massaka, ünlü rapçinin son durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Massaka, "Şimdilik durum aynı. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan konsolosluk ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederiz" dedi.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden, gerçek adı Hakan Durmuş olan ünlü rapçi Killa Hakan'ın dört gündür yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ünlü rapçinin durumuyla ilgili Ceza ve Massaka'dan paylaşım yapmıştı.

Killa Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin sık sık bilgi paylaşmaya devam eden Massaka, ünlü rapçinin son durumuyla ilgili yaşananları aktardı. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Massaka, ünlü rapçinin son durumuna ilişkin şunları söyledi:
"Herkese selam. Killa Hakan ile alakalı çok fazla mesaj alıyoruz eksik olmayın. Farkındayız merak ediyorsunuz. Ama şimdilik durum aynı. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan konsolosluk ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederiz. Herhangi bir gelişme olduğunda mutlaka sizi haberdar edeceğiz."
Killa Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
YAŞAM
Türkçe rapin önemli isimlerinden Killa Hakan yoğun bakımda
4 Haziran , 15:23
Almanya’da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan’ın durumunun kritik olduğunu yakın arkadaşı ve meslektaşı Massaka sosyal medya hesabından açıklamıştı.
Massaka açıklamasında, "Herkese selam arkadaşlar. Killa Hakan bildiğiniz gibi uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Şu an hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi şu an komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip, arayan soran herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

'Yanlış bilgilere itibar etmeyin'

Ünlü isim, daha sonra Killa Hakan'ın hayranlarına uyarıda bulunmuş ve "Ortalıkta dönen yanlış bilgilere, başka yerlerden duyduklarınıza itibar etmeyin. Bizim dışımızda açıklama yapanları ciddiye almayın. Gelişme olduğunda sizi habersiz bırakmayacağız, dualarınızı bekliyoruz" demişti.

Günlerdir yoğun bakımda

Ceza da meslektaşı Killa Hakan'ın son durumu hakkında sevenlerine bilgi vermişti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü rapçi, "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz"demişti.
Ceza, Killa Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
YAŞAM
Ceza'dan Killa Hakan açıklaması: Durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var
6 Haziran , 16:42
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