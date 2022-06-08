https://tr.sputniknews.com/20220608/kiptas-genel-muduru-kurt-kira-artisina-yuzde-25-siniri-uygulanamaz-1057167516.html

KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt: Kira artışına yüzde 25 sınırı uygulanamaz

KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt: Kira artışına yüzde 25 sınırı uygulanamaz

KİPTAŞ Genel Müdürü kira artışı düzenlemesi için 'uygulanamaz' dedi, çözüm için öneride bulundu. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T23:57+0300

2022-06-08T23:57+0300

2022-06-08T23:57+0300

ekonomi

kiptaş

kira

istanbul

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KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kira artışlarının önüne geçmek için bir öneride bulundu.Gün içinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıkladığı kira atışlarına getirilen yüzde 25'lik sınır, Meclis'te kabul edilmişti.Meclis'ten geçen karara göre 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerini kapsayacak düzenlemede belirlenen oranın üstünde yapılan artışlar geçerli sayılmayacak.KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu düzenlemenin uygulanamayacağın vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:"Kira artışları için uygulanabilir bir öneri de bulunmak istiyorumÖnce genel bilgi verelim;Ülkemizde kira artışları TÜFE’ye göre belirleniyor. (Borçlar kanunu 344)Haziran için kira artış oranı %39 (Ne kadar gerçeği yansıtıyor o da ayrı.Hükümet kira artışlarını %25 ile sınırlayacağını duyurdu.Pozitif ama davaları artıracağı, yeni krizlere yol açacağı için uygulanamaz.Sadece Haziran için enflasyon ile aradaki fark 14 puan.O halde aradaki 14 puan enflasyon farkını devlet versin!Böylece devlet mal sahiplerinin değil kendi kaynağı ile sisteme çözüm bulmuş, kira geliri ile geçinen vatandaşlar enflasyona ezilmemiş olur.Çünkü ülkemizde en önemli yatırım aracı gayrimenkul."

https://tr.sputniknews.com/20220608/kira-artisina-yuzde-25-sinir-getiren-onerge-meclisten-gecti-1057147073.html

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kiptaş, kira, istanbul