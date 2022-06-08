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KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt: Kira artışına yüzde 25 sınırı uygulanamaz
KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt: Kira artışına yüzde 25 sınırı uygulanamaz
KİPTAŞ Genel Müdürü kira artışı düzenlemesi için 'uygulanamaz' dedi, çözüm için öneride bulundu. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T23:57+0300
2022-06-08T23:57+0300
ekonomi
kiptaş
kira
istanbul
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KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kira artışlarının önüne geçmek için bir öneride bulundu.Gün içinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıkladığı kira atışlarına getirilen yüzde 25'lik sınır, Meclis'te kabul edilmişti.Meclis'ten geçen karara göre 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerini kapsayacak düzenlemede belirlenen oranın üstünde yapılan artışlar geçerli sayılmayacak.KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu düzenlemenin uygulanamayacağın vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:"Kira artışları için uygulanabilir bir öneri de bulunmak istiyorumÖnce genel bilgi verelim;Ülkemizde kira artışları TÜFE’ye göre belirleniyor. (Borçlar kanunu 344)Haziran için kira artış oranı %39 (Ne kadar gerçeği yansıtıyor o da ayrı.Hükümet kira artışlarını %25 ile sınırlayacağını duyurdu.Pozitif ama davaları artıracağı, yeni krizlere yol açacağı için uygulanamaz.Sadece Haziran için enflasyon ile aradaki fark 14 puan.O halde aradaki 14 puan enflasyon farkını devlet versin!Böylece devlet mal sahiplerinin değil kendi kaynağı ile sisteme çözüm bulmuş, kira geliri ile geçinen vatandaşlar enflasyona ezilmemiş olur.Çünkü ülkemizde en önemli yatırım aracı gayrimenkul."
https://tr.sputniknews.com/20220608/kira-artisina-yuzde-25-sinir-getiren-onerge-meclisten-gecti-1057147073.html
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kiptaş, kira, istanbul

KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt: Kira artışına yüzde 25 sınırı uygulanamaz

23:57 08.06.2022
© AAev, konut, anahtar, ev anahtarı, faizsiz konut
ev, konut, anahtar, ev anahtarı, faizsiz konut - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AA
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KİPTAŞ Genel Müdürü kira artışı düzenlemesi için 'uygulanamaz' dedi, çözüm için öneride bulundu.
KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kira artışlarının önüne geçmek için bir öneride bulundu.
Gün içinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıkladığı kira atışlarına getirilen yüzde 25'lik sınır, Meclis'te kabul edilmişti.

Meclis'ten geçen karara göre 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerini kapsayacak düzenlemede belirlenen oranın üstünde yapılan artışlar geçerli sayılmayacak.

Kadıköy - konut - kiralık ev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
TÜRKİYE
Kira artışına yüzde 25 sınır getiren önerge Meclis'ten geçti
18:31
KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu düzenlemenin uygulanamayacağın vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kira artışları için uygulanabilir bir öneri de bulunmak istiyorum
Önce genel bilgi verelim;
Ülkemizde kira artışları TÜFE’ye göre belirleniyor. (Borçlar kanunu 344)
Haziran için kira artış oranı %39 (Ne kadar gerçeği yansıtıyor o da ayrı.
Hükümet kira artışlarını %25 ile sınırlayacağını duyurdu.
Pozitif ama davaları artıracağı, yeni krizlere yol açacağı için uygulanamaz.
Sadece Haziran için enflasyon ile aradaki fark 14 puan.
O halde aradaki 14 puan enflasyon farkını devlet versin!
Böylece devlet mal sahiplerinin değil kendi kaynağı ile sisteme çözüm bulmuş, kira geliri ile geçinen vatandaşlar enflasyona ezilmemiş olur.
Çünkü ülkemizde en önemli yatırım aracı gayrimenkul."
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