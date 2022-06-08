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Kira artışına yüzde 25 sınır getiren önerge Meclis'ten geçti
Kira artışına yüzde 25 sınır getiren önerge Meclis'ten geçti
TBMM Genel Kurulu'nda kira artışlarına yüzde 25 sınır getiren önerge kabul edildi. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T18:31+0300
2022-06-08T18:31+0300
2022-06-08T19:23+0300
kira
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tbmm
türkiye
sözleşme
sınır
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TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme kabul edildi.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkânı getiriliyor." açıklamasını yapmıştı.Bozdağ konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
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kira, son dakika, tbmm, sözleşme, sınır
Kira artışına yüzde 25 sınır getiren önerge Meclis'ten geçti
18:31 08.06.2022 (güncellendi: 19:23 08.06.2022) Abone ol
TBMM Genel Kurulu'nda kira artışlarına yüzde 25 sınır getiren önerge kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme kabul edildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkânı getiriliyor." açıklamasını yapmıştı.
Bozdağ konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur."