Kolombiya 300 yıl önce batırılan hazine yüklü geminin görüntülerini yayınladı

© AFP 2022 Kolombiyalı yetkililer, ‘Kolombiya, Karayipler ve dünya için bir gurur kaynağı’ olacak bir batık gemi müzesi kurma yönündeki bir plan açıklamıştı. Kolombiya, karasularında bulunan enkazları kültürel mirasının bir parçası olarak görüyor, bu da gemideki hazinelerin satılamayacağı anlamına geliyor. İspanya ise hazinenin İspanyol gemisinde olduğu için kendilerine ait olduğunu savunurken, Bolivya ise İspanyolların yerli halkı değerli maddeleri çıkarmaya zorladığı için hazinenin kendilerine teslim edilmesini istiyor.