https://tr.sputniknews.com/20220608/koprude-beklerken--yanina-gelen-2-kisi-tarafindan-neden-burada-duruyorsun-diyerek-bicaklandi-1057113520.html
Köprüde beklerken yanına gelen 2 kişi tarafından 'Neden burada duruyorsun' diyerek bıçaklandı
Köprüde beklerken yanına gelen 2 kişi tarafından 'Neden burada duruyorsun' diyerek bıçaklandı
Kocaeli’de, köprü üzerinde duran bir kişi yanına gelen 2 şahıs tarafından “Neden burada duruyorsun?” diyerek başlayan kavgada bıçaklanarak yaralandı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T00:54+0300
2022-06-08T00:54+0300
2022-06-08T00:54+0300
türkiye
kocaeli
bıçaklama
kavga
köprü
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Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Fuar içi Cumhuriyet Köprüsü'nde iddiaya göre iki şahıs, köprü üstünde duran T.T. isimli vatandaşın yanına gelerek “Burada ne duruyorsun?” diyerek kendisiyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslar T.T.’yi bacağından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.T. tedavisi için hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, T.T.’yi bıçaklayarak yaralayan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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kocaeli, bıçaklama, kavga, köprü
Köprüde beklerken yanına gelen 2 kişi tarafından 'Neden burada duruyorsun' diyerek bıçaklandı
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Kocaeli’de, köprü üzerinde duran bir kişi yanına gelen 2 şahıs tarafından “Neden burada duruyorsun?” diyerek başlayan kavgada bıçaklanarak yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Fuar içi Cumhuriyet Köprüsü'nde iddiaya göre iki şahıs, köprü üstünde duran T.T. isimli vatandaşın yanına gelerek “Burada ne duruyorsun?” diyerek kendisiyle tartıştı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslar T.T.’yi bacağından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.T. tedavisi için hastaneye götürüldü.
Polis ekipleri, T.T.’yi bıçaklayarak yaralayan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.