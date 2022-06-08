https://tr.sputniknews.com/20220608/koprude-beklerken--yanina-gelen-2-kisi-tarafindan-neden-burada-duruyorsun-diyerek-bicaklandi-1057113520.html

Köprüde beklerken yanına gelen 2 kişi tarafından 'Neden burada duruyorsun' diyerek bıçaklandı

Köprüde beklerken yanına gelen 2 kişi tarafından 'Neden burada duruyorsun' diyerek bıçaklandı

Kocaeli’de, köprü üzerinde duran bir kişi yanına gelen 2 şahıs tarafından “Neden burada duruyorsun?” diyerek başlayan kavgada bıçaklanarak yaralandı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T00:54+0300

2022-06-08T00:54+0300

2022-06-08T00:54+0300

türkiye

kocaeli

bıçaklama

kavga

köprü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Fuar içi Cumhuriyet Köprüsü'nde iddiaya göre iki şahıs, köprü üstünde duran T.T. isimli vatandaşın yanına gelerek “Burada ne duruyorsun?” diyerek kendisiyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslar T.T.’yi bacağından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.T. tedavisi için hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, T.T.’yi bıçaklayarak yaralayan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

türkiye

kocaeli

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kocaeli, bıçaklama, kavga, köprü