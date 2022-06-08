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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220608/kremlin-putin-ile-zelenskiyin-bir-araya-gelme-olasiligi-yok--1057140015.html
Kremlin: Putin ile Zelenskiy’in bir araya gelme olasılığı yok
Kremlin: Putin ile Zelenskiy’in bir araya gelme olasılığı yok
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafı ile barış görüşmelerinin durduğu mevcut şartlarda Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna lideri Zelenskiy’in bir... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T15:50+0300
2022-06-08T15:50+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
rusya
ukrayna krizi
vladimir putin
vladimir zelenskiy
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Peskov, “Bu konudaki pozisyonumuz herkesin malumu: en üst düzeyde görüşme yapılabilmesi için bu görüşmenin hazırlığının iyice yapılması gerekiyor. Ukrayna tarafınınsa müzakere sürecinden çıktığını biliyoruz, bu nedenle böyle en üst düzeydeki bir görüşmenin hazırlıklarının yapılması olasılığı bulunmuyor” dedi. ‘Rus tahılının uluslararası pazarlara tedariki konusunda görüşme yürütülmüyor’ Kremlin Sözcüsü ayrıca, Rus tahılının Batı ülkelerine tedariki için buna engel olan Rusya karşıtı yaptırımlarda değişiklikler yapılması gerektiğini, ancak bu konuda somut anlamda görüşme yapıldığını söyleyemeyeceğini kaydetti. Peskov, “Rus tahılının uluslararası pazarlara tedarik edilmesi için, tahıl taşıyan gemilerin sigortalanması ve Avrupa limanlarına girmesinin önünü kesen doğrudan ve dolaylı yaptırımların değiştirilmesi gerekmektedir. Zira tüm bunlar süreci güçleştiriyor” dedi. ‘Rusya’nın, Rus tahılının uluslararası pazarlara tedariki konusunda Türkiye dışında başka bir ülkeyle görüşüp görüşmediği ve bununla ilgili olarak Rusya’ya uygulanan yaptırımların hafifletilmesinin değerlendirilip değerlendirilmediği’ sorusu üzerine ise Peskov, ‘Türkiye ile Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunun görüşüldüğünü, geri kalan konular hakkındaysa tüccarların görüşmeler yürüttüğünü’ kaydetti. Ankara’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya tahılı ile Ukrayna tahılının uluslararası pazarlara ulaştırılmaları konularının birbirinden bağımsız düşünülmemesi gerektiğini ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220608/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ankarada-rus-mir-kartinin-genis-sekilde-kullanilmasini-istiyoruz-1057120200.html
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kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna krizi, vladimir putin, vladimir zelenskiy

Kremlin: Putin ile Zelenskiy’in bir araya gelme olasılığı yok

15:50 08.06.2022
© AAVladimir Zelenskiy- Vladimir Putin
Vladimir Zelenskiy- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafı ile barış görüşmelerinin durduğu mevcut şartlarda Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna lideri Zelenskiy’in bir araya gelme olasılığının bulunmadığını söyledi.
Peskov, “Bu konudaki pozisyonumuz herkesin malumu: en üst düzeyde görüşme yapılabilmesi için bu görüşmenin hazırlığının iyice yapılması gerekiyor. Ukrayna tarafınınsa müzakere sürecinden çıktığını biliyoruz, bu nedenle böyle en üst düzeydeki bir görüşmenin hazırlıklarının yapılması olasılığı bulunmuyor” dedi.

‘Rus tahılının uluslararası pazarlara tedariki konusunda görüşme yürütülmüyor’

Kremlin Sözcüsü ayrıca, Rus tahılının Batı ülkelerine tedariki için buna engel olan Rusya karşıtı yaptırımlarda değişiklikler yapılması gerektiğini, ancak bu konuda somut anlamda görüşme yapıldığını söyleyemeyeceğini kaydetti.
Peskov, “Rus tahılının uluslararası pazarlara tedarik edilmesi için, tahıl taşıyan gemilerin sigortalanması ve Avrupa limanlarına girmesinin önünü kesen doğrudan ve dolaylı yaptırımların değiştirilmesi gerekmektedir. Zira tüm bunlar süreci güçleştiriyor” dedi.
‘Rusya’nın, Rus tahılının uluslararası pazarlara tedariki konusunda Türkiye dışında başka bir ülkeyle görüşüp görüşmediği ve bununla ilgili olarak Rusya’ya uygulanan yaptırımların hafifletilmesinin değerlendirilip değerlendirilmediği’ sorusu üzerine ise Peskov, ‘Türkiye ile Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunun görüşüldüğünü, geri kalan konular hakkındaysa tüccarların görüşmeler yürüttüğünü’ kaydetti.
Ankara’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya tahılı ile Ukrayna tahılının uluslararası pazarlara ulaştırılmaları konularının birbirinden bağımsız düşünülmemesi gerektiğini ifade etmişti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
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