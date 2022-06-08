https://tr.sputniknews.com/20220608/kremlin-putin-ile-zelenskiyin-bir-araya-gelme-olasiligi-yok--1057140015.html

Kremlin: Putin ile Zelenskiy’in bir araya gelme olasılığı yok

Kremlin: Putin ile Zelenskiy’in bir araya gelme olasılığı yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafı ile barış görüşmelerinin durduğu mevcut şartlarda Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna lideri Zelenskiy’in bir... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T15:50+0300

2022-06-08T15:50+0300

2022-06-08T15:50+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

rusya

ukrayna krizi

vladimir putin

vladimir zelenskiy

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Peskov, “Bu konudaki pozisyonumuz herkesin malumu: en üst düzeyde görüşme yapılabilmesi için bu görüşmenin hazırlığının iyice yapılması gerekiyor. Ukrayna tarafınınsa müzakere sürecinden çıktığını biliyoruz, bu nedenle böyle en üst düzeydeki bir görüşmenin hazırlıklarının yapılması olasılığı bulunmuyor” dedi. ‘Rus tahılının uluslararası pazarlara tedariki konusunda görüşme yürütülmüyor’ Kremlin Sözcüsü ayrıca, Rus tahılının Batı ülkelerine tedariki için buna engel olan Rusya karşıtı yaptırımlarda değişiklikler yapılması gerektiğini, ancak bu konuda somut anlamda görüşme yapıldığını söyleyemeyeceğini kaydetti. Peskov, “Rus tahılının uluslararası pazarlara tedarik edilmesi için, tahıl taşıyan gemilerin sigortalanması ve Avrupa limanlarına girmesinin önünü kesen doğrudan ve dolaylı yaptırımların değiştirilmesi gerekmektedir. Zira tüm bunlar süreci güçleştiriyor” dedi. ‘Rusya’nın, Rus tahılının uluslararası pazarlara tedariki konusunda Türkiye dışında başka bir ülkeyle görüşüp görüşmediği ve bununla ilgili olarak Rusya’ya uygulanan yaptırımların hafifletilmesinin değerlendirilip değerlendirilmediği’ sorusu üzerine ise Peskov, ‘Türkiye ile Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunun görüşüldüğünü, geri kalan konular hakkındaysa tüccarların görüşmeler yürüttüğünü’ kaydetti. Ankara’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya tahılı ile Ukrayna tahılının uluslararası pazarlara ulaştırılmaları konularının birbirinden bağımsız düşünülmemesi gerektiğini ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220608/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ankarada-rus-mir-kartinin-genis-sekilde-kullanilmasini-istiyoruz-1057120200.html

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kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna krizi, vladimir putin, vladimir zelenskiy