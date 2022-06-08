https://tr.sputniknews.com/20220608/lpg-tankeri-devrildi-tem-otoyolu-kapandi-1057140699.html

LPG tankeri devrildi, TEM otoyolu kapandı

LPG tankeri devrildi, TEM otoyolu kapandı

TEM otoyolu Bolu geçişinde LPG yüklü tanker devrildi. Kaza sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, araçlar Gerede bağlantı yolundan D-750 Karayoluna... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T16:06+0300

2022-06-08T16:06+0300

2022-06-08T16:06+0300

türkiye

kaza

ankara

tanker

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Kaza TEM otoyolu, Ankara istikameti Gerede kavşağı yakınlarında meydana geldi. Otoyol üzerinde LPG yüklü tanker yan yattı. Kaza neticesinde 3 şerit trafiğe kapanırken, Ankara istikametinde trafik akışı Gerede Bağlantı yolundan D-750 Karayoluna yönlendiriliyor. İstanbul istikametine ise trafik, Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Cankurtaran Tesisleri önünden tekrar Ankara istikametine çevrilerek Çamlıdere kavşağı D-750 Karayoluna yönlendiriliyor.Kaza neticesinde tanker sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine Bolu Valiliği koordinasyonunda AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurum yönlendirildi.Kaza yerinde müdahale devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220503/bursada-kaza-yapan-alkollu-surucu-trafik-polisine-sarilarak-bayramlasti-1056055855.html

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kaza, ankara, tanker