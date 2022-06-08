https://tr.sputniknews.com/20220608/mavi-bayraklar-yariya-indi-sahilleri-petrol-atiklari-sardi-1057119100.html
Mavi bayraklar yarıya indi: Sahilleri petrol atıkları sardı
Mavi bayraklar yarıya indi: Sahilleri petrol atıkları sardı
Antalya’da Konyaaltı, Kemer, Belek, Alanya sahillerinde petrol türevi zifte benzeyen maddeyle karşılaşıldı. Antalya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T07:31+0300
2022-06-08T07:31+0300
2022-06-08T07:31+0300
yaşam
antalya
sahil
petrol
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Mavi bayrağa sahip plaj sayısını 213’e çıkaran dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya’da Konyaaltı, Kemer, Belek, Alanya sahillerini saran petrol türevi zifte benzer maddeyle karşılaşan misafirlerinden yoğun şikâyetler gelmesi üzerine Antalya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri sahil temizliği yapmaya başladı.Cumhuriyet'in haberine göre, Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Şube Müdürü Sedat Akın, suda asılı kaldığı için kıyıya vurmadan atıkları göremediklerini söyledi.Akın, Sahil Güvenlik ekipleri ile eşgüdümlü çalışmalarını sürdürdüklerini, atıkların uluslararası sulardan tankerlerden sızan veya atılan petrol türevi atık ürün olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Danışmanı Lokman Atasoy ise Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarında dört gündür temizlik yapıldığını bildirdi.
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antalya, sahil, petrol
Mavi bayraklar yarıya indi: Sahilleri petrol atıkları sardı
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Antalya’da Konyaaltı, Kemer, Belek, Alanya sahillerinde petrol türevi zifte benzeyen maddeyle karşılaşıldı. Antalya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri sahil temizliği yapmaya başladı.
Mavi bayrağa sahip plaj sayısını 213’e çıkaran dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya’da Konyaaltı, Kemer, Belek, Alanya sahillerini saran petrol türevi zifte benzer maddeyle karşılaşan misafirlerinden yoğun şikâyetler gelmesi üzerine Antalya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri sahil temizliği yapmaya başladı.
Cumhuriyet'in haberine göre
, Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Şube Müdürü Sedat Akın, suda asılı kaldığı için kıyıya vurmadan atıkları göremediklerini söyledi.
Akın, Sahil Güvenlik ekipleri ile eşgüdümlü çalışmalarını sürdürdüklerini, atıkların uluslararası sulardan tankerlerden sızan veya atılan petrol türevi atık ürün olduğunun tahmin edildiğini belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Danışmanı Lokman Atasoy ise Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarında dört gündür temizlik yapıldığını bildirdi.