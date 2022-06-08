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Meksika’da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı
Meksika’da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı
Meksika’nın Cuernavaca şehrinde açılışı yapılan asma köprünün ilk geçişin yaptığı sırada kopması sonucu Cuernavaca Belediye Başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T02:01+0300
2022-06-08T02:27+0300
dünya
meksika
köprü
asma köprü
yaralı
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Meksika’nın Cuernavaca şehrindeki Porfirio Daz Parkı'nda açılışı yapılan asma köprü, insanların geçiş yaptığı sırada koptu. Köprü üzerinden bulunanlar metrelerce yüksekten yere çakılırken, Cuernavaca Belediye başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil toplam 25 kişi yaralandı.Yaralılardan 8’i ambulansla hastaneye kaldırılırken, Salgado’nun eşi de dahil 2 kişinin vücudunda ciddi kırıkların tespit edildiği bildirildi.Kaza anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.
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meksika, köprü, asma köprü, yaralı

Meksika’da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı

02:01 08.06.2022 (güncellendi: 02:27 08.06.2022)
© İHAMeksika’nın Cuernavaca şehrinde açılışı yapılan asma köprünün ilk geçişin yaptığı sırada kopması sonucu Cuernavaca Belediye Başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil toplam 25 kişi yaralandı.
Meksika’nın Cuernavaca şehrinde açılışı yapılan asma köprünün ilk geçişin yaptığı sırada kopması sonucu Cuernavaca Belediye Başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil toplam 25 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© İHA
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Meksika’nın Cuernavaca şehrinde açılışı yapılan asma köprünün ilk geçişin yaptığı sırada kopması sonucu Cuernavaca Belediye Başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil toplam 25 kişi yaralandı.
Meksika’nın Cuernavaca şehrindeki Porfirio Daz Parkı'nda açılışı yapılan asma köprü, insanların geçiş yaptığı sırada koptu.
Köprü üzerinden bulunanlar metrelerce yüksekten yere çakılırken, Cuernavaca Belediye başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil toplam 25 kişi yaralandı.
Yaralılardan 8’i ambulansla hastaneye kaldırılırken, Salgado’nun eşi de dahil 2 kişinin vücudunda ciddi kırıkların tespit edildiği bildirildi.
Kaza anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.
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