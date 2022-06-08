Mersin'de sağlığa zararlı 447 kilogram peynir imha edildi
19:21 08.06.2022 (güncellendi: 19:23 08.06.2022)
© İHA / KIYMET GÖKÇE-Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün halk sağlığını korumaya yönelik kent genelinde yürüttüğü denetimlerinde, 447 kilogram halk sağlığına zararlı bidon peyniri ele geçirildi.
© İHA / KIYMET GÖKÇE-
Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün halk sağlığını korumaya yönelik kent genelinde yürüttüğü denetimlerinde, 447 kilogram halk sağlığına zararlı bidon peyniri ele geçirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, satışa sunulduğu seyyar tezgahlarda halk sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle el konulan 447 kilogram peynir imha edildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yaptı.
© İHA / KIYMET GÖKÇE-Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün halk sağlığını korumaya yönelik kent genelinde yürüttüğü denetimlerinde, 447 kilogram halk sağlığına zararlı bidon peyniri ele geçirildi.
Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün halk sağlığını korumaya yönelik kent genelinde yürüttüğü denetimlerinde, 447 kilogram halk sağlığına zararlı bidon peyniri ele geçirildi.
© İHA / KIYMET GÖKÇE-
Kontrollerde, bazı seyyar tezgahlarda satışa sunulan peynirlerden alınan örneklerde yapılan incelemelerde, yüksek oranda nişasta bulunduğu belirlendi.
Halk sağlığına zararlı olduğu da tespit edilen 447 kilogram peynire el konuldu.
Ekipler tarafından imha edilen peynirleri satan kişiler hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi.