https://tr.sputniknews.com/20220608/mersinde-sagliga-zararli-447-kilogram-peynir-imha-edildi-1057149749.html

Mersin'de sağlığa zararlı 447 kilogram peynir imha edildi

Mersin'de sağlığa zararlı 447 kilogram peynir imha edildi

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün halk sağlığını korumaya yönelik kent genelinde yürüttüğü denetimlerinde, 447 kilogram halk sağlığına zararlı bidon... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T19:21+0300

2022-06-08T19:21+0300

2022-06-08T19:23+0300

türkiye

mersin

zabıta

tarsus

peynir

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, satışa sunulduğu seyyar tezgahlarda halk sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle el konulan 447 kilogram peynir imha edildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yaptı.Kontrollerde, bazı seyyar tezgahlarda satışa sunulan peynirlerden alınan örneklerde yapılan incelemelerde, yüksek oranda nişasta bulunduğu belirlendi.Halk sağlığına zararlı olduğu da tespit edilen 447 kilogram peynire el konuldu.Ekipler tarafından imha edilen peynirleri satan kişiler hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi.

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mersin, zabıta, tarsus, peynir