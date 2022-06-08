Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220608/milli-egitim-bakani-ozer-antalyada-kuran-i-kerime-yapilan-saygisizligi-kinadi-1057144089.html
Milli Eğitim Bakanı Özer, Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı
Milli Eğitim Bakanı Özer, Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa ilişkin, "Antalya'da kutsal kitaba tekme atan bir genç. Biz, eğitim... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T17:26+0300
2022-06-08T17:26+0300
türkiye
mahmut özer
kuran-ı kerim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054805171_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_3902bec96ef60740a57e9767ae063cae.jpg
Bakan Özer, Kars'ın Kağızman ilçesinde yapımı tamamlanan Ahmet Arslan Fen Lisesi açılışında yaptığı konuşmada, 2000'li yıllarda yüzde 11'ler seviyesinde olan 5 yaşındaki çocukların okullaşma oranının bugün yüzde 92 seviyesine ulaştığını aktardı.Ortaöğretim seviyesinde yüzde 44 olan okullaşma oranlarının ise bugünlerde yüzde 90'ların üzerine geçtiğini hatırlatan Özer, "Yani eğitimin her kademesinde, İstanbul'dan Kars'a, Kağızman'dan Cizre'ye, Silopi'den Muğla'ya, Antalya'ya, Türkiye'nin tüm noktalarına yeni okullar yapılarak vatandaşlarımızın çocuklarının eğitime erişimini sağladık. Sadece bu yapılmadı kılık kıyafetinden, başörtüsünden dolayı okula erişemeyen kızlarımız vardı, yükseköğretime gidemeyen kadınlarımız vardı. Başörtüsü yasağı kaldırıldı. O yükseköğretime gidemeyen kardeşlerimiz yurtdışına gittiler." diye konuştu.Özer, 20 yıl öncesinde beyin göçü olurken konuyu gündeme getirmeyenlerin bugün bu konuları gündeme taşıdığını söyledi.Kadına şiddet konularını da gündeme almayanların, bugün kadına şiddetten bahsettiğini vurgulayan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu ülke, din öğretimi ve mesleki eğitimini tarumar eden katsayı uygulamasına tam 10 yıl tanıklık etti. Katsayı uygulaması kaldırıldı. Son 20 yıldaki yatırımlarla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa kız çocukların okullaşma oranı, erkek çocukların okullaşma oranını geçti. Yani okullaşma oranlarının artırılmasından, eğitimin önündeki engellerin kaldırılmasına kadar son 20 yılda gerçekten altın devri bir dönem yaşandı. Hizmeti yapmak da yapılan hizmetleri görebilmek de nasip işidir. Onun için bizler hizmeti yapan, hizmeti de gören güzel insanlardan olalım inşallah."Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece çocukların akranlarıyla ve dünya genelindeki çocuklarla eğitim alanında yarışır halde olmalarını istemediklerini belirtti.Gençlerle çocuklara devlet ve millet sevgisini aşılamanın önemine değinen Özer, "Gençleri, akademik becerileri yüksek, dünyadaki akranları ile rekabet edebilir gençler olarak yetiştirmek istemiyoruz. Aynı zamanda devletini seven, milletini seven, milletinin değerleriyle barışık, bu değerleri içselleştirmiş bir gençlik olmalarını istiyoruz." görüşünü paylaştı.'Biz, eğitim sistemimizde böyle bir genç istemiyoruz'Mahmut Özer, Antalya'da bir lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması konusunun da asla kabul edilemeyeceğini dile getirdi.Yaşanan olayı şiddetle kınadığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:"Antalya'da kutsal kitaba tekme atan bir genç. Biz, eğitim sistemimizde böyle bir genç istemiyoruz. Şiddetle kınıyoruz ve bunun çok istisnai bir durum olduğuna, olağanüstü bir durum olduğuna inanıyoruz. Bunun yaygın bir durum olmasını, böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değil. Biz sadece kendi kutsal kitaplarımıza değil, diğer dinlerin kutsallarına da saygı duyan gençlik yetiştiriyoruz."Özer, "Devletiyle, milletiyle barışık bir gençliğin tüm okullarımızda yetişmesi için bakanlık olarak diğer bakanlıklarımızla da iş birliği yaparak gece gündüz demeden çalışacağız." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından Özer ile beraberindekiler açılışı yapılan Ahmet Arslan Fen Lisesi'ni gezerek öğrenciler ve öğretmenlere sohbet etti.Bakan Özer, daha sonra okul bahçesine hatıra fidanı dikti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054805171_92:0:639:410_1920x0_80_0_0_2c9b7f92f9d088f48f1a69fffa0eacd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mahmut özer, kuran-ı kerim

Milli Eğitim Bakanı Özer, Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı

17:26 08.06.2022
© DHAMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa ilişkin, "Antalya'da kutsal kitaba tekme atan bir genç. Biz, eğitim sistemimizde böyle bir genç istemiyoruz. Şiddetle kınıyoruz." dedi.
Bakan Özer, Kars'ın Kağızman ilçesinde yapımı tamamlanan Ahmet Arslan Fen Lisesi açılışında yaptığı konuşmada, 2000'li yıllarda yüzde 11'ler seviyesinde olan 5 yaşındaki çocukların okullaşma oranının bugün yüzde 92 seviyesine ulaştığını aktardı.
Ortaöğretim seviyesinde yüzde 44 olan okullaşma oranlarının ise bugünlerde yüzde 90'ların üzerine geçtiğini hatırlatan Özer, "Yani eğitimin her kademesinde, İstanbul'dan Kars'a, Kağızman'dan Cizre'ye, Silopi'den Muğla'ya, Antalya'ya, Türkiye'nin tüm noktalarına yeni okullar yapılarak vatandaşlarımızın çocuklarının eğitime erişimini sağladık. Sadece bu yapılmadı kılık kıyafetinden, başörtüsünden dolayı okula erişemeyen kızlarımız vardı, yükseköğretime gidemeyen kadınlarımız vardı. Başörtüsü yasağı kaldırıldı. O yükseköğretime gidemeyen kardeşlerimiz yurtdışına gittiler." diye konuştu.
Özer, 20 yıl öncesinde beyin göçü olurken konuyu gündeme getirmeyenlerin bugün bu konuları gündeme taşıdığını söyledi.
Kadına şiddet konularını da gündeme almayanların, bugün kadına şiddetten bahsettiğini vurgulayan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu ülke, din öğretimi ve mesleki eğitimini tarumar eden katsayı uygulamasına tam 10 yıl tanıklık etti. Katsayı uygulaması kaldırıldı. Son 20 yıldaki yatırımlarla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa kız çocukların okullaşma oranı, erkek çocukların okullaşma oranını geçti. Yani okullaşma oranlarının artırılmasından, eğitimin önündeki engellerin kaldırılmasına kadar son 20 yılda gerçekten altın devri bir dönem yaşandı. Hizmeti yapmak da yapılan hizmetleri görebilmek de nasip işidir. Onun için bizler hizmeti yapan, hizmeti de gören güzel insanlardan olalım inşallah."
Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece çocukların akranlarıyla ve dünya genelindeki çocuklarla eğitim alanında yarışır halde olmalarını istemediklerini belirtti.
Gençlerle çocuklara devlet ve millet sevgisini aşılamanın önemine değinen Özer, "Gençleri, akademik becerileri yüksek, dünyadaki akranları ile rekabet edebilir gençler olarak yetiştirmek istemiyoruz. Aynı zamanda devletini seven, milletini seven, milletinin değerleriyle barışık, bu değerleri içselleştirmiş bir gençlik olmalarını istiyoruz." görüşünü paylaştı.

'Biz, eğitim sistemimizde böyle bir genç istemiyoruz'

Mahmut Özer, Antalya'da bir lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması konusunun da asla kabul edilemeyeceğini dile getirdi.
Yaşanan olayı şiddetle kınadığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:
"Antalya'da kutsal kitaba tekme atan bir genç. Biz, eğitim sistemimizde böyle bir genç istemiyoruz. Şiddetle kınıyoruz ve bunun çok istisnai bir durum olduğuna, olağanüstü bir durum olduğuna inanıyoruz. Bunun yaygın bir durum olmasını, böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değil. Biz sadece kendi kutsal kitaplarımıza değil, diğer dinlerin kutsallarına da saygı duyan gençlik yetiştiriyoruz."
Özer, "Devletiyle, milletiyle barışık bir gençliğin tüm okullarımızda yetişmesi için bakanlık olarak diğer bakanlıklarımızla da iş birliği yaparak gece gündüz demeden çalışacağız." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından Özer ile beraberindekiler açılışı yapılan Ahmet Arslan Fen Lisesi'ni gezerek öğrenciler ve öğretmenlere sohbet etti.
Bakan Özer, daha sonra okul bahçesine hatıra fidanı dikti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала