Milli Eğitim Bakanı Özer, Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa ilişkin, "Antalya'da kutsal kitaba tekme atan bir genç. Biz, eğitim... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

Bakan Özer, Kars'ın Kağızman ilçesinde yapımı tamamlanan Ahmet Arslan Fen Lisesi açılışında yaptığı konuşmada, 2000'li yıllarda yüzde 11'ler seviyesinde olan 5 yaşındaki çocukların okullaşma oranının bugün yüzde 92 seviyesine ulaştığını aktardı.Ortaöğretim seviyesinde yüzde 44 olan okullaşma oranlarının ise bugünlerde yüzde 90'ların üzerine geçtiğini hatırlatan Özer, "Yani eğitimin her kademesinde, İstanbul'dan Kars'a, Kağızman'dan Cizre'ye, Silopi'den Muğla'ya, Antalya'ya, Türkiye'nin tüm noktalarına yeni okullar yapılarak vatandaşlarımızın çocuklarının eğitime erişimini sağladık. Sadece bu yapılmadı kılık kıyafetinden, başörtüsünden dolayı okula erişemeyen kızlarımız vardı, yükseköğretime gidemeyen kadınlarımız vardı. Başörtüsü yasağı kaldırıldı. O yükseköğretime gidemeyen kardeşlerimiz yurtdışına gittiler." diye konuştu.Özer, 20 yıl öncesinde beyin göçü olurken konuyu gündeme getirmeyenlerin bugün bu konuları gündeme taşıdığını söyledi.Kadına şiddet konularını da gündeme almayanların, bugün kadına şiddetten bahsettiğini vurgulayan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu ülke, din öğretimi ve mesleki eğitimini tarumar eden katsayı uygulamasına tam 10 yıl tanıklık etti. Katsayı uygulaması kaldırıldı. Son 20 yıldaki yatırımlarla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa kız çocukların okullaşma oranı, erkek çocukların okullaşma oranını geçti. Yani okullaşma oranlarının artırılmasından, eğitimin önündeki engellerin kaldırılmasına kadar son 20 yılda gerçekten altın devri bir dönem yaşandı. Hizmeti yapmak da yapılan hizmetleri görebilmek de nasip işidir. Onun için bizler hizmeti yapan, hizmeti de gören güzel insanlardan olalım inşallah."Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece çocukların akranlarıyla ve dünya genelindeki çocuklarla eğitim alanında yarışır halde olmalarını istemediklerini belirtti.Gençlerle çocuklara devlet ve millet sevgisini aşılamanın önemine değinen Özer, "Gençleri, akademik becerileri yüksek, dünyadaki akranları ile rekabet edebilir gençler olarak yetiştirmek istemiyoruz. Aynı zamanda devletini seven, milletini seven, milletinin değerleriyle barışık, bu değerleri içselleştirmiş bir gençlik olmalarını istiyoruz." görüşünü paylaştı.'Biz, eğitim sistemimizde böyle bir genç istemiyoruz'Mahmut Özer, Antalya'da bir lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması konusunun da asla kabul edilemeyeceğini dile getirdi.Yaşanan olayı şiddetle kınadığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:"Antalya'da kutsal kitaba tekme atan bir genç. Biz, eğitim sistemimizde böyle bir genç istemiyoruz. Şiddetle kınıyoruz ve bunun çok istisnai bir durum olduğuna, olağanüstü bir durum olduğuna inanıyoruz. Bunun yaygın bir durum olmasını, böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değil. Biz sadece kendi kutsal kitaplarımıza değil, diğer dinlerin kutsallarına da saygı duyan gençlik yetiştiriyoruz."Özer, "Devletiyle, milletiyle barışık bir gençliğin tüm okullarımızda yetişmesi için bakanlık olarak diğer bakanlıklarımızla da iş birliği yaparak gece gündüz demeden çalışacağız." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından Özer ile beraberindekiler açılışı yapılan Ahmet Arslan Fen Lisesi'ni gezerek öğrenciler ve öğretmenlere sohbet etti.Bakan Özer, daha sonra okul bahçesine hatıra fidanı dikti.

