https://tr.sputniknews.com/20220608/muslugu-acik-birakan-annesini-doverek-olduren-saniga-18-yil-hapis-talebi-1057142421.html

Musluğu açık bırakan annesini döverek öldüren sanığa 18 yıl hapis talebi

Musluğu açık bırakan annesini döverek öldüren sanığa 18 yıl hapis talebi

Ankara'da geçen yıl birlikte yaşadığı 90 yaşındaki annesini, lavabo musluğunu açık unuttuğu gerekçesiyle döverek öldüren Özkan Ç. hakkında 18 yıla kadar hapis... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T16:39+0300

2022-06-08T16:39+0300

2022-06-08T16:39+0300

türkiye

cinayet

ankara

musluk suyu

hapis

yaşlı

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Ankara'da annesi Sahure Ç.'yi (90) musluğu açık bıraktığı için döverek ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan Özkan Ç. (65) hakkında ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Geçen yıl 22 Aralık'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan E.Ç., amcası Özkan Ç.'nin, Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Mahallesi'ndeki evlerinde babaannesini dövdüğünü söyledi.Eve giden sağlık ekipleri başından ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Sahure Ç’yi hastaneye kaldırdı. Ancak Sahure Ç., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.'Evi su bastığını görünce sinirlendim'Olayın ardından gözaltına alınan Özkan Ç., savcılık ifadesinde, eve geldiğinde birlikte yaşadığı annesinin lavabo musluğunu açık unuttuğunu gördüğünü belirterek şunları söyledi:Özkan Ç., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı.18 yıla kadar hapsi istendiSoruşturma sonunda Özkan Ç. hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, Özkan Ç.’nin ifadelerine de yer verildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Özkan Ç., öldürme kastı olmadığını söyledi.İddianamede yer alan adli tıp raporunda 'kişinin ölümünün künt kafa travmasına bağlı beyin zarları kanaması ve buna bağlı komplikasyonlar sonucu meydana geldiği' bilgisi yer aldı.İddianamede, "Olayda ölen ile şüpheli arasında öldürmeye sebep olacak önceye dayalı herhangi bir husumet bulunmamaktadır. Şüphelinin vurma eylemini tamamladıktan sonra kendi iradesiyle vazgeçip, yeğenini arayarak annesini tedavi ettirmesi için haber verdiği hususları göz önüne alındığında şüphelinin öldürme kastı olmaksızın yaralama suçunu işlediği anlaşılmaktadır. Şüphelinin maktulü hayati bölge sayılamayacak yüzünden yumruk vurarak yaralaması neticesinde ölüme sebebiyet verdiği, bu suretle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmaktadır" denildi.Özkan Ç. hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Ankara 15’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220607/buyuksen-cifti-cinayetinde-2ser-kez-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasi-istendi--1057105335.html

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cinayet, ankara, musluk suyu, hapis, yaşlı