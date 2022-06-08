https://tr.sputniknews.com/20220608/omer-celik-ap-gocmenler-konusunda-avrupa-ulkelerini-elestiren-bir-tutum-icinde-olmalidir-1057145643.html
Ömer Çelik: AP göçmenler konusunda Avrupa ülkelerini eleştiren bir tutum içinde olmalıdır
Ömer Çelik: AP göçmenler konusunda Avrupa ülkelerini eleştiren bir tutum içinde olmalıdır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararını eleştirerek, "AP göçmenler konusunda üstüne düşenleri... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T18:02+0300
2022-06-08T18:02+0300
2022-06-08T18:23+0300
politika
ömer çelik
avrupa parlamentosu
avrupa birliği
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Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Avrupa Parlamentosu yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz bir Türkiye raporu hazırlamış. Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselesinde Yunan-Rum tezlerini esas alan bir yaklaşım sergilemişler" diye yazdı.Çelik'in paylaşımları şöyle:AP göçmenler konusunda üstüne düşenleri yapmayan Avrupa ülkelerini eleştiren ve Türkiye’ye teşekkür eden bir tutum içinde olmalıdır. Ayrıca Türkiye’ye verdiği sözleri yerine getirmeyen AB kurumlarına dönük somut eylem planı önermelidir.Eleştirdiği konularda Türkiye ile demokratik dayanışma üretmek yerine sadece Türkiye eleştirisi yapan bir yaklaşım sağlıklı değildir. Demokratik kavramları dar bir bakış açısıyla birer siyasi kaldıraç gibi kullanmak bencil bir yaklaşımdır.AP demokrasi ve dış politika konularında diyalog ve ahde vefa temelinde somut demokratik dayanışma mekanizmaları üretmelidir. Sömürge komiseri diliyle yapılan bencil değerlendirmelerin bir anlamı yoktur."
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ömer çelik, avrupa parlamentosu, avrupa birliği
Ömer Çelik: AP göçmenler konusunda Avrupa ülkelerini eleştiren bir tutum içinde olmalıdır
18:02 08.06.2022 (güncellendi: 18:23 08.06.2022) Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararını eleştirerek, "AP göçmenler konusunda üstüne düşenleri yapmayan Avrupa ülkelerini eleştiren ve Türkiye’ye teşekkür eden bir tutum içinde olmalıdır" dedi.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Avrupa Parlamentosu yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz bir Türkiye raporu hazırlamış. Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselesinde Yunan-Rum tezlerini esas alan bir yaklaşım sergilemişler" diye yazdı.
Çelik'in paylaşımları şöyle:
AP göçmenler konusunda üstüne düşenleri yapmayan Avrupa ülkelerini eleştiren ve Türkiye’ye teşekkür eden bir tutum içinde olmalıdır. Ayrıca Türkiye’ye verdiği sözleri yerine getirmeyen AB kurumlarına dönük somut eylem planı önermelidir.
Eleştirdiği konularda Türkiye ile demokratik dayanışma üretmek yerine sadece Türkiye eleştirisi yapan bir yaklaşım sağlıklı değildir. Demokratik kavramları dar bir bakış açısıyla birer siyasi kaldıraç gibi kullanmak bencil bir yaklaşımdır.
AP demokrasi ve dış politika konularında diyalog ve ahde vefa temelinde somut demokratik dayanışma mekanizmaları üretmelidir. Sömürge komiseri diliyle yapılan bencil değerlendirmelerin bir anlamı yoktur."