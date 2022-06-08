https://tr.sputniknews.com/20220608/omer-celik-ap-gocmenler-konusunda-avrupa-ulkelerini-elestiren-bir-tutum-icinde-olmalidir-1057145643.html

Ömer Çelik: AP göçmenler konusunda Avrupa ülkelerini eleştiren bir tutum içinde olmalıdır

Ömer Çelik: AP göçmenler konusunda Avrupa ülkelerini eleştiren bir tutum içinde olmalıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararını eleştirerek, "AP göçmenler konusunda üstüne düşenleri... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T18:02+0300

2022-06-08T18:02+0300

2022-06-08T18:23+0300

politika

ömer çelik

avrupa parlamentosu

avrupa birliği

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Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Avrupa Parlamentosu yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz bir Türkiye raporu hazırlamış. Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselesinde Yunan-Rum tezlerini esas alan bir yaklaşım sergilemişler" diye yazdı.Çelik'in paylaşımları şöyle:AP göçmenler konusunda üstüne düşenleri yapmayan Avrupa ülkelerini eleştiren ve Türkiye’ye teşekkür eden bir tutum içinde olmalıdır. Ayrıca Türkiye’ye verdiği sözleri yerine getirmeyen AB kurumlarına dönük somut eylem planı önermelidir.Eleştirdiği konularda Türkiye ile demokratik dayanışma üretmek yerine sadece Türkiye eleştirisi yapan bir yaklaşım sağlıklı değildir. Demokratik kavramları dar bir bakış açısıyla birer siyasi kaldıraç gibi kullanmak bencil bir yaklaşımdır.AP demokrasi ve dış politika konularında diyalog ve ahde vefa temelinde somut demokratik dayanışma mekanizmaları üretmelidir. Sömürge komiseri diliyle yapılan bencil değerlendirmelerin bir anlamı yoktur."

avrupa birliği

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ömer çelik, avrupa parlamentosu, avrupa birliği