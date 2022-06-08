Prof. Babuşçu: Seçimin ertesi günü ekonomi adına olumlu çalışmalar başlasa 3 yılda ancak toparlarız

‘’Kur korumalı mevduat sistemi adı altında bir şey yaptılar ama asıl yaptıkları örtülü faiz artışı. Kur korumalı mevdaut ile vatandaşa 3 ayda yüzde 20 getiri sağlıyorsunuz ve bunun yüzde 16’sı devlet hazinesinden, yüzde 4’ü bankalardan çıkıyor. Devlet hazinesi harcamadığı paraya faiz ödüyor. Eylül ayında faizi 4-5 puan arttırmadınız ama Aralık ayında faizi örtülü olarak getirdiniz. Bu da çözüm olmadı çünkü ucube bir ürün. Kurlar artsa bir dert çünkü maliyet artıyor, kurlar düşük kalsa vatandaş kur korumalı mevduata gitmeyecek parasını çekip döviz alacak. Ucube bir ürünle yola çıktılar ve yolda tıkanma başladı. Şimdi yine ne yapabiliriz diye düşünmeye başladılar ve kura da müdahale edemiyorlar çünkü ellerinde döviz rezervleri istedikleri kadar yok. Halkın dövize yönelimi arttı.