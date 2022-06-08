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Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ortak Kapsamlı Eylem Planını (JCPOA) korumak için... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T17:16+0300
2022-06-08T17:16+0300
dünya
iran
rusya
vladimir putin
ibrahim reisi
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "İran nükleer programı etrafındaki durum göz önüne alınarak, Ortak Kapsamlı Eylem Planının ve BM Güvenlik Konseyi'nin 20 Temmuz 2015 tarihli 2231 sayılı kararının korunmasını ve tam olarak uygulanmasını sağlayacak nihai bir anlaşmaya varılması için diplomatik çabalara devam edilmesi gerektiğine dikkat çekildi” denildi. Tarafların ikili işbirliğinin güncel konularını ele aldıkları belirtilen açıklamada, “Rusya-İran ilişkilerinin ulaştığı düzeyin önemine değinildi. Ticari ve ekonomik alanda ortak projelerin uygulanması da dahil olmak üzere, ilişkilerin her alanda güçlendirilmesine yönelik karşılıklı eğilime vurgu yapıldı” ifadeleri kullanıldı. Bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin konuların da ele alındığı görüşmede, Astana süreci çerçevesinde yürütülen Suriye krizinin çözümüne yönelik çalışmalara bağlılığın teyit edildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Putin'in Reisi’ye bu sabah İran'da meydana gelen ve can kaybına yol açan tren kazasıyla ilgili olarak taziyelerini ilettiği kaydedildi.
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iran, rusya, vladimir putin, ibrahim reisi

Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

17:16 08.06.2022
© TwitterRusya - İran
Rusya - İran - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© Twitter
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ortak Kapsamlı Eylem Planını (JCPOA) korumak için diplomatik çabalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "İran nükleer programı etrafındaki durum göz önüne alınarak, Ortak Kapsamlı Eylem Planının ve BM Güvenlik Konseyi'nin 20 Temmuz 2015 tarihli 2231 sayılı kararının korunmasını ve tam olarak uygulanmasını sağlayacak nihai bir anlaşmaya varılması için diplomatik çabalara devam edilmesi gerektiğine dikkat çekildi” denildi.
Tarafların ikili işbirliğinin güncel konularını ele aldıkları belirtilen açıklamada, “Rusya-İran ilişkilerinin ulaştığı düzeyin önemine değinildi. Ticari ve ekonomik alanda ortak projelerin uygulanması da dahil olmak üzere, ilişkilerin her alanda güçlendirilmesine yönelik karşılıklı eğilime vurgu yapıldı” ifadeleri kullanıldı.
Bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin konuların da ele alındığı görüşmede, Astana süreci çerçevesinde yürütülen Suriye krizinin çözümüne yönelik çalışmalara bağlılığın teyit edildiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Putin'in Reisi’ye bu sabah İran'da meydana gelen ve can kaybına yol açan tren kazasıyla ilgili olarak taziyelerini ilettiği kaydedildi.
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