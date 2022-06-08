https://tr.sputniknews.com/20220608/rosatom-turkiye-ve-cindeki-nukleer-santrallerin-insaat-isleri-programin-ilerisinde-devam-ediyor-1057139235.html

Rosatom: Türkiye ve Çin'deki nükleer santrallerin inşaat işleri programın ilerisinde devam ediyor

Rosatom: Türkiye ve Çin'deki nükleer santrallerin inşaat işleri programın ilerisinde devam ediyor

Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, yurtdışında yapımı süren nükleer santrallerin inşaat işlerinde herhangi bir gecikme... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T15:24+0300

2022-06-08T15:24+0300

2022-06-08T15:24+0300

ekonomi

rosatom

türkiye

rusya

çin

nükleer santral

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Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Rusya’nın İrkutsk bölgesinde düzenlenen toplantıda kurumun yurtdışında hayat geçirdiği projelere ilişkin bilgi verirken söz konusu projelerin inşaat çalışmalarında herhangi bir gecikme olmadığını söyledi. “Türkiye’de, Çin'de inşaat işleri fiilen inşaat programın ilerisinde devam ediyor” diyen Lihaçev, Rosatom’un yurtdışındaki projelerinde ve tesislerinde şu anda Rusya, Belarus, Türkiye ve Bangladeş vatandaşları dahil olmak üzere yaklaşık 100 bin kişinin çalıştığını vurguladı. Rosatom Genel Müdürü, son gelişmeler ışığında, ‘kurumun üzerinde muazzam bir baskı’ olduğunu kabul etti.

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rosatom, türkiye, rusya, çin, nükleer santral