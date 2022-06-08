https://tr.sputniknews.com/20220608/rosatom-turkiye-ve-cindeki-nukleer-santrallerin-insaat-isleri-programin-ilerisinde-devam-ediyor-1057139235.html
Rosatom: Türkiye ve Çin'deki nükleer santrallerin inşaat işleri programın ilerisinde devam ediyor
Rosatom: Türkiye ve Çin'deki nükleer santrallerin inşaat işleri programın ilerisinde devam ediyor
Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, yurtdışında yapımı süren nükleer santrallerin inşaat işlerinde herhangi bir gecikme... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T15:24+0300
2022-06-08T15:24+0300
2022-06-08T15:24+0300
ekonomi
rosatom
türkiye
rusya
çin
nükleer santral
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Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Rusya’nın İrkutsk bölgesinde düzenlenen toplantıda kurumun yurtdışında hayat geçirdiği projelere ilişkin bilgi verirken söz konusu projelerin inşaat çalışmalarında herhangi bir gecikme olmadığını söyledi. “Türkiye’de, Çin'de inşaat işleri fiilen inşaat programın ilerisinde devam ediyor” diyen Lihaçev, Rosatom’un yurtdışındaki projelerinde ve tesislerinde şu anda Rusya, Belarus, Türkiye ve Bangladeş vatandaşları dahil olmak üzere yaklaşık 100 bin kişinin çalıştığını vurguladı. Rosatom Genel Müdürü, son gelişmeler ışığında, ‘kurumun üzerinde muazzam bir baskı’ olduğunu kabul etti.
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rosatom, türkiye, rusya, çin, nükleer santral
Rosatom: Türkiye ve Çin'deki nükleer santrallerin inşaat işleri programın ilerisinde devam ediyor
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Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, yurtdışında yapımı süren nükleer santrallerin inşaat işlerinde herhangi bir gecikme görülmediğini belirtti.
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Rusya’nın İrkutsk bölgesinde düzenlenen toplantıda kurumun yurtdışında hayat geçirdiği projelere ilişkin bilgi verirken söz konusu projelerin inşaat çalışmalarında herhangi bir gecikme olmadığını söyledi.
“Türkiye’de, Çin'de inşaat işleri fiilen inşaat programın ilerisinde devam ediyor” diyen Lihaçev, Rosatom’un yurtdışındaki projelerinde ve tesislerinde şu anda Rusya, Belarus, Türkiye ve Bangladeş vatandaşları dahil olmak üzere yaklaşık 100 bin kişinin çalıştığını vurguladı.
Rosatom Genel Müdürü, son gelişmeler ışığında, ‘kurumun üzerinde muazzam bir baskı’ olduğunu kabul etti.