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Rus büyükelçi: Rusya ile ABD arasındaki diyalog, eşi benzeri görülmemiş seviyede düşük
Rus büyükelçi: Rusya ile ABD arasındaki diyalog, eşi benzeri görülmemiş seviyede düşük
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ülkesi ile ABD arasındaki diyaloğun 'eşi benzeri görülmemiş seviyede düşük' olduğunu söyledi. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T04:12+0300
2022-06-08T04:23+0300
rusya
abd
nato
anatoliy antonov
ikili ilişkiler
ilişki
en düşük seviye
dünya
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken Rus büyükelçi Anatoliy Antonov'dan Moskova-Washington arasındaki diyaloğa ilişkin açıklama geldi. Rusya'nın ABD Büyükelçisi olarak görev yapan Antonov, iki ülke arasındaki mevcut ilişkileri şu sözlerle özetledi: Rus diplomat ayrıca, tarafların şu anda stratejik istikrar konusunda bir diyalog yürütmediğini ve 'iki ülkeden somut adımlar beklendiği' için durumun 'yanlış' olduğunu belirtti. Antonov, Moskova ile Washington arasında resmi olmayan herhangi bir diyalogdan haberinin olmadığını da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220606/rusya-16-abd-vatandasina-daha-giris-yasagi-getirdi-1057055225.html
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rusya, abd, nato, anatoliy antonov, ikili ilişkiler, ilişki, en düşük seviye

Rus büyükelçi: Rusya ile ABD arasındaki diyalog, eşi benzeri görülmemiş seviyede düşük

04:12 08.06.2022 (güncellendi: 04:23 08.06.2022)
© SputnikAnatoliy Antonov
Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© Sputnik
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ülkesi ile ABD arasındaki diyaloğun 'eşi benzeri görülmemiş seviyede düşük' olduğunu söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken Rus büyükelçi Anatoliy Antonov'dan Moskova-Washington arasındaki diyaloğa ilişkin açıklama geldi.
Rusya'nın ABD Büyükelçisi olarak görev yapan Antonov, iki ülke arasındaki mevcut ilişkileri şu sözlerle özetledi:

"Rus-Amerikan siyasi diyaloğu eşi benzeri görülmemiş derecede düşük seviyelerde. Güven sarsılıyor, bariz karşılıklı çıkar meselelerinde bile iş birliği çöküyor. Taraflar arasındaki iletişim, teknik konuların nadiren tartışılması dışında oldukça sınırlı."

Rus diplomat ayrıca, tarafların şu anda stratejik istikrar konusunda bir diyalog yürütmediğini ve 'iki ülkeden somut adımlar beklendiği' için durumun 'yanlış' olduğunu belirtti.
Antonov, Moskova ile Washington arasında resmi olmayan herhangi bir diyalogdan haberinin olmadığını da sözlerine ekledi.
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