https://tr.sputniknews.com/20220608/rus-buyukelci-rusya-ile-abd-arasindaki-diyalog-esi-benzeri-gorulmemis-seviyede-dusuk--1057117972.html

Rus büyükelçi: Rusya ile ABD arasındaki diyalog, eşi benzeri görülmemiş seviyede düşük

Rus büyükelçi: Rusya ile ABD arasındaki diyalog, eşi benzeri görülmemiş seviyede düşük

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ülkesi ile ABD arasındaki diyaloğun 'eşi benzeri görülmemiş seviyede düşük' olduğunu söyledi. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T04:12+0300

2022-06-08T04:12+0300

2022-06-08T04:23+0300

rusya

abd

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anatoliy antonov

ikili ilişkiler

ilişki

en düşük seviye

dünya

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken Rus büyükelçi Anatoliy Antonov'dan Moskova-Washington arasındaki diyaloğa ilişkin açıklama geldi. Rusya'nın ABD Büyükelçisi olarak görev yapan Antonov, iki ülke arasındaki mevcut ilişkileri şu sözlerle özetledi: Rus diplomat ayrıca, tarafların şu anda stratejik istikrar konusunda bir diyalog yürütmediğini ve 'iki ülkeden somut adımlar beklendiği' için durumun 'yanlış' olduğunu belirtti. Antonov, Moskova ile Washington arasında resmi olmayan herhangi bir diyalogdan haberinin olmadığını da sözlerine ekledi.

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rusya, abd, nato, anatoliy antonov, ikili ilişkiler, ilişki, en düşük seviye