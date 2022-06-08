Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'da: Gıda krizi oluşturacak bir durum yok.

Türkiye'de Rus Mir kartının geniş bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Türkiye'de Rus Mir kartının geniş bir şekilde kullanılmasını istiyoruz.

Rus doğalgazının Türk Akım üzerinden Türkiye'ye gelmesi devam ediyor, tüm bu adımlar planlı bir şekilde atılıyor. Rus doğalgazının Türk Akım üzerinden Türkiye'ye gelmesi devam ediyor, tüm bu adımlar planlı bir şekilde atılıyor.

(Ukrayna krizi) Sınırımızda bizi tehdit eden durumlar oluştu. (Ukrayna krizi) Sınırımızda bizi tehdit eden durumlar oluştu.

Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konusunu da ele aldık. Batılılar bunu bir facia gibi göstermeye çalışıyor. Ukrayna tahıl ürünlerinin piyasadaki payı sadece yüzde 1. Gıda krizi oluşturacak bir durum yok. Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konusunu da ele aldık. Batılılar bunu bir facia gibi göstermeye çalışıyor. Ukrayna tahıl ürünlerinin piyasadaki payı sadece yüzde 1. Gıda krizi oluşturacak bir durum yok.

Mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırız. Gemi trafiği için herhangi bir engel oluşturmuyoruz. Mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırız. Gemi trafiği için herhangi bir engel oluşturmuyoruz.