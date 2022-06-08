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SON DAKİKA| Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu: Müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220608/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ankarada-rus-mir-kartinin-genis-sekilde-kullanilmasini-istiyoruz-1057120200.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'da: Gıda krizi oluşturacak bir durum yok.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'da: Gıda krizi oluşturacak bir durum yok.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
türkiye
sergey lavrov
mevlüt çavuşoğlu
ukrayna
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Lavrov'un açıklamaları şöyle:
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rusya, türkiye, sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, ukrayna

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'da: Gıda krizi oluşturacak bir durum yok.

11:55 08.06.2022 (güncellendi: 12:00 08.06.2022)
© Sputnik / Turan SalcıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© Sputnik / Turan Salcı
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor.
Lavrov'un açıklamaları şöyle:
Türkiye'de Rus Mir kartının geniş bir şekilde kullanılmasını istiyoruz.
Rus doğalgazının Türk Akım üzerinden Türkiye'ye gelmesi devam ediyor, tüm bu adımlar planlı bir şekilde atılıyor.
(Ukrayna krizi) Sınırımızda bizi tehdit eden durumlar oluştu.
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konusunu da ele aldık. Batılılar bunu bir facia gibi göstermeye çalışıyor. Ukrayna tahıl ürünlerinin piyasadaki payı sadece yüzde 1. Gıda krizi oluşturacak bir durum yok.
Mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırız. Gemi trafiği için herhangi bir engel oluşturmuyoruz.
(Suriye'de çözüm için Astana süreci) Bir sonraki toplantı temmuzda Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da yapılacak.
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