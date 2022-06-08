https://tr.sputniknews.com/20220608/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ankarada-rus-mir-kartinin-genis-sekilde-kullanilmasini-istiyoruz-1057120200.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'da: Gıda krizi oluşturacak bir durum yok.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'da: Gıda krizi oluşturacak bir durum yok.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T11:55+0300
2022-06-08T11:55+0300
2022-06-08T12:00+0300
ukrayna krizi
rusya
türkiye
sergey lavrov
mevlüt çavuşoğlu
ukrayna
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Lavrov'un açıklamaları şöyle:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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rusya, türkiye, sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, ukrayna
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'da: Gıda krizi oluşturacak bir durum yok.
11:55 08.06.2022 (güncellendi: 12:00 08.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor.
Lavrov'un açıklamaları şöyle:
Türkiye'de Rus Mir kartının geniş bir şekilde kullanılmasını istiyoruz.
Rus doğalgazının Türk Akım üzerinden Türkiye'ye gelmesi devam ediyor, tüm bu adımlar planlı bir şekilde atılıyor.
(Ukrayna krizi) Sınırımızda bizi tehdit eden durumlar oluştu.
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konusunu da ele aldık. Batılılar bunu bir facia gibi göstermeye çalışıyor. Ukrayna tahıl ürünlerinin piyasadaki payı sadece yüzde 1. Gıda krizi oluşturacak bir durum yok.
Mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırız. Gemi trafiği için herhangi bir engel oluşturmuyoruz.
(Suriye'de çözüm için Astana süreci) Bir sonraki toplantı temmuzda Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da yapılacak.