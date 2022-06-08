https://tr.sputniknews.com/20220608/rusyanin-abd-buyukelcisi-antonov-putinin-eylemlerini-kinamamin-istendigi-bir-mektup-aldim-1057146951.html

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Putin'in eylemlerini kınamamın istendiği bir mektup aldım

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Putin'in eylemlerini kınamamın istendiği bir mektup aldım

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya yönetimine karşı çıkma ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eylemlerini kınama çağrısını içeren bir... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T18:29+0300

2022-06-08T18:29+0300

2022-06-08T18:30+0300

anatoliy antonov

dünya

vladimir putin

mektup

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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya yönetimine karşı çıkma ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eylemlerini kınama çağrısını içeren bir mektup aldığını açıkladı.Pervıy Kanal'a demeç veren Antonov, "Kısa süre postayla bir mektup aldım. Mektupta vatanımdan vazgeçmem, Rusya Devlet Başkanı'nın eylemlerini kınamam için çağrı yapılıyor. Ayrıca istemem halinde, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın ofisine başvurabileceğim söylendi" dedi.ABD'nin Moskova büyükelçisinin veya Rusya'daki ABD'li diplomatların bu tür provokatif mektuplar aldığını sanmadığını kaydeden Antonov, Rus vatandaşları ve diplomatlarının bu tür eylemlere çekilmesine anlam veremediğinin altını çizdi.Rusya'nın Washington Büyükelçiliği binasının yakınında birtakım kişilerin kartvizit dağıtarak FBI üyeleriyle konuşmayı önerdiklerini anlatan Antonov, bu kişilerin provokatör olabileceği de kaydetti.

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anatoliy antonov, vladimir putin, mektup