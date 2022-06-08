Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Putin'in eylemlerini kınamamın istendiği bir mektup aldım
18:29 08.06.2022 (güncellendi: 18:30 08.06.2022)
© SputnikAnatoliy Antonov
© Sputnik
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya yönetimine karşı çıkma ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eylemlerini kınama çağrısını içeren bir mektup aldığını açıkladı.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya yönetimine karşı çıkma ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eylemlerini kınama çağrısını içeren bir mektup aldığını açıkladı.
Pervıy Kanal'a demeç veren Antonov, "Kısa süre postayla bir mektup aldım. Mektupta vatanımdan vazgeçmem, Rusya Devlet Başkanı'nın eylemlerini kınamam için çağrı yapılıyor. Ayrıca istemem halinde, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın ofisine başvurabileceğim söylendi" dedi.
ABD'nin Moskova büyükelçisinin veya Rusya'daki ABD'li diplomatların bu tür provokatif mektuplar aldığını sanmadığını kaydeden Antonov, Rus vatandaşları ve diplomatlarının bu tür eylemlere çekilmesine anlam veremediğinin altını çizdi.
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği binasının yakınında birtakım kişilerin kartvizit dağıtarak FBI üyeleriyle konuşmayı önerdiklerini anlatan Antonov, bu kişilerin provokatör olabileceği de kaydetti.
Pervıy Kanal'a demeç veren Antonov, "Kısa süre postayla bir mektup aldım. Mektupta vatanımdan vazgeçmem, Rusya Devlet Başkanı'nın eylemlerini kınamam için çağrı yapılıyor. Ayrıca istemem halinde, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın ofisine başvurabileceğim söylendi" dedi.
ABD'nin Moskova büyükelçisinin veya Rusya'daki ABD'li diplomatların bu tür provokatif mektuplar aldığını sanmadığını kaydeden Antonov, Rus vatandaşları ve diplomatlarının bu tür eylemlere çekilmesine anlam veremediğinin altını çizdi.
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği binasının yakınında birtakım kişilerin kartvizit dağıtarak FBI üyeleriyle konuşmayı önerdiklerini anlatan Antonov, bu kişilerin provokatör olabileceği de kaydetti.