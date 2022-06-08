https://tr.sputniknews.com/20220608/rusyaya-yoneltilen-gida-krizi-suclamalarini-degerlendiren-zaharova-ikiyuzluluk-1057157271.html

Rusya'ya yöneltilen gıda krizi suçlamalarını değerlendiren Zaharova: İkiyüzlülük

Rusya'ya yöneltilen gıda krizi suçlamalarını değerlendiren Zaharova: İkiyüzlülük

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dünya gıda güvenliği sorununun çözümünde Batı’nın ikiyüzlülüğünün ve kendi yetersizliğini Rusya'ya atfetme... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T21:34+0300

2022-06-08T21:34+0300

2022-06-08T21:34+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya

gıda

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Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Mariya Zaharova, “Avrupa'nın aksine ortaya çıkan gıda krizi konusunda endişeliyiz. Burada Batı'nın ikiyüzlülüğü tam anlamıyla kendini gösteriyor. Rusya, insani gerekçelere dayanarak Ukrayna'nın kendisine tahıl sağlayabilmesiyle ilgileniyor, buna ekin tahılı dahil. Ama Batı ne yapıyor? Tahılları kamyonlarla çıkararak Ukrayna nüfusunu yaklaşan kıtlıkla baş edemez hale getiriyor” diye yazdı.Batı’nın eylemleriyle yalnızca Afrika'nın değil, aynı zamanda Ukrayna'nın da gıda güvenliğini baltaladığına dikkat çeken Zaharova, Rusya’ya yönelik yaptırımların Kovid-19 pandemisi sonrasında yeni düzelmeye başlayan dünya ekonomisine ciddi darbe vurduğunu ve hem Rusya’nın buğdayını alıcılara nakletmesini, hem de alıcılara onun karşılığında ödeme yapmasını engellediğini vurguladı.Rusya’nın uluslararası sözleşmeler çerçevesindeki taahhütlerini vicdani bir şekilde yerine getirmeye devam ettiğinin altını çizen Zaharova, nakliye ve lojistik açısından tüm zorluklara rağmen taahhütlerini ileride de yerine getirmeyi sürdüreceğini ifade etti.Rus diplomat, “Avrupa ve Amerika'daki meslektaşlarımızın tüm övülen uzman potansiyeli, entelektüel kaynağı propaganda tarafına kaymış görünüyor. Bunun şık bir şey olduğu söylenemez, ancak kendi halklarının bunun ‘Rusların hatası’ olduğuna inandırılması için muazzam enerji harcanıyor. Ekonomi ve altyapı çalışmaları da dahil olmak üzere diğer tüm alanlar ise unutulmuş durumda” diye sözlerini tamamladı.

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ukrayna krizi, mariya zaharova, rusya, gıda